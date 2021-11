Irlanda del Nord:  il Ministro Hargey propone un codice di condotta per le sale giochi

Il Ministro delle Comunità dell’Irlanda del Nord Deirdre Hargey ha invitato l’Assemblea di Stormont a sostenere una serie di proposte per aggiornare la legislazione del territorio per i luoghi di

Il Ministro delle Comunità dell’Irlanda del Nord Deirdre Hargey ha invitato l’Assemblea di Stormont a sostenere una serie di proposte per aggiornare la legislazione del territorio per i luoghi di gioco terrestri.

La legge del 1985 – Scommesse, giochi, lotterie e divertimenti avrebbe allentato gli orari di apertura, ma avrebbe anche introdotto nuovi regolamenti. Il primo emendamento alla legislazione sul gioco d’azzardo dell’Irlanda del Nord in 35 anni ha raggiunto l’assemblea a settembre. Attuerebbe modifiche alla protezione dei consumatori e ai requisiti per le sedi di gioco d’azzardo terrestri.

Una seconda fase della nuova legislazione riguarderà il settore del gioco d’azzardo online. Le modifiche proposte da Hargey includono l’introduzione di un codice di condotta obbligatorio per le sale da gioco terrestri. Hargey ha aperto una consultazione per definire i requisiti che il codice dovrebbe includere. Tuttavia, è probabile che includerà il divieto di transazioni con carta di credito e prelievi inversi, oltre a requisiti per la verifica dell’età e controlli più severi sulle FOBT.

Hargey ha detto che il rispetto del codice sarà una condizione per la licenza. “Sono determinata a innalzare gli standard nel settore e a far assumere agli operatori maggiori responsabilità per i danni causati ad alcuni clienti”. Il disegno di legge introdurrebbe anche una tassa di legge per finanziare programmi di gioco più sicuri e ci sarebbero nuove sanzioni per gli operatori che consentono ai minori di giocare o di entrare nei luoghi di gioco.

Alcune restrizioni sui concorsi a premi promozionali verrebbero rimosse in base al disegno di legge, mentre i bookmaker e le sale bingo potrebbero aprire la domenica e il Venerdì Santo. La Repubblica d’Irlanda ha anche presentato una proposta di nuova legislazione sul gioco d’azzardo che introdurrà un divieto sul gioco d’azzardo con carta di credito creando un nuovo regolatore nazionale.

