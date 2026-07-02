Irlanda. Al via le licenze GRAI per le scommesse online: entra in vigore il nuovo regime regolatorio

Mercoledì 1° luglio 2026 sono entrate ufficialmente in vigore le licenze per le scommesse a distanza e per gli intermediari delle scommesse rilasciate dalla Gambling Regulatory Authority of Ireland (GRAI),

Mercoledì 1° luglio 2026 sono entrate ufficialmente in vigore le licenze per le scommesse a distanza e per gli intermediari delle scommesse rilasciate dalla Gambling Regulatory Authority of Ireland (GRAI), segnando un nuovo importante traguardo nell’attuazione del nuovo quadro normativo irlandese per il settore del gioco d’azzardo.

Le prime licenze riguardano i servizi di scommesse online e attraverso altri canali a distanza, come il telefono, nonché gli intermediari che facilitano le scommesse a distanza tra le parti. Le licenze per le scommesse effettuate in presenza entreranno invece in vigore nel corso dell’anno.

Con l’entrata in vigore delle licenze della GRAI, gli operatori autorizzati sono ora tenuti a rispettare rigorosi obblighi volti a tutelare i consumatori e a garantire l’integrità del mercato. Tra questi figurano la verifica dell’età per impedire il gioco ai minori, l’obbligo di corrispondere le vincite, misure di tutela come il divieto di concedere credito o di accettare pagamenti con carte di credito e l’obbligo di chiudere i conti di gioco su richiesta del cliente.

Gli operatori saranno inoltre sottoposti a un monitoraggio costante della conformità normativa. La GRAI dispone di poteri investigativi, può imporre il rispetto delle norme, applicare sanzioni significative e intervenire nei confronti di attività non autorizzate o illegali.

Commentando l’entrata in vigore delle licenze, il Ministro della Giustizia Jim O’Callaghan TD ha dichiarato: «L’avvio del regime di licenze per gli operatori di scommesse a distanza introduce un sistema regolatorio chiaro e solido per il settore del gioco d’azzardo, rafforzando la reputazione dell’Irlanda come mercato ben regolamentato e garantendo che tutti gli operatori rispettino standard uniformi di conformità. Accolgo con favore i progressi compiuti oggi nell’ambito dell’attuazione graduale del sistema di licenze per il settore del gioco in Irlanda.»

Anche Anne Marie Caulfield, amministratore delegato della GRAI, ha commentato: «Abbiamo avviato il rilascio delle licenze partendo dal segmento più importante del mercato irlandese delle scommesse, quello delle scommesse a distanza. Una volta ottenuta la licenza della GRAI, gli operatori sono tenuti a rispettare tutti gli obblighi già entrati in vigore previsti dal Gambling Regulation Act 2024. Ciò significa che, a partire da oggi, i consumatori in Irlanda beneficiano di nuove e importanti tutele quando scommettono online o per telefono.

La procedura di richiesta della licenza presso la GRAI è articolata e prevede numerosi requisiti che gli operatori devono soddisfare prima di ottenere l’autorizzazione. L’obiettivo è verificare che gli operatori: (a) siano idonei e affidabili, (b) dispongano della solidità finanziaria necessaria per offrire attività di gioco e (c) garantiscano che le vincite siano finanziate esclusivamente con fondi di provenienza lecita.

È fondamentale che i consumatori comprendano i rischi legati agli operatori privi di licenza. Quando il gioco non è autorizzato, viene meno la vigilanza e il rischio di danni aumenta in modo significativo. Contrastare gli operatori illegali rappresenta inoltre una delle principali priorità della GRAI: operare senza una licenza per le scommesse costituisce un reato e abbiamo già avviato le attività di individuazione degli operatori non autorizzati.»

Il rilascio delle licenze da parte della GRAI proseguirà in modo graduale. Le domande per le ulteriori categorie di licenza, tra cui quelle relative ai giochi, alle lotterie, agli operatori B2B e alle attività benefiche e filantropiche, saranno aperte nel corso del 2027 e del 2028.

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