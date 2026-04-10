Irish Open 2026, trionfo azzurro sfiorato: Donnini secondo nel Main Event record

Si chiude con numeri da record e forti tinte italiane il Main Event dell’Irish Open 2026, uno dei tornei più iconici del panorama internazionale del poker live. L’evento da 2.500

Si chiude con numeri da record e forti tinte italiane il Main Event dell’Irish Open 2026, uno dei tornei più iconici del panorama internazionale del poker live. L’evento da 2.500 euro di buy-in ha registrato ben 5.003 iscritti provenienti da oltre 60 Paesi, generando un montepremi complessivo di 4.852.910 euro: il più alto nella storia della manifestazione.

A un passo dal titolo Danilo Donnini, 54enne di Rimini, che conquista un prestigioso secondo posto alla sua prima partecipazione all’Irish Open, incassando 257.660 euro. Già vincitore nel 2011 del Main Event dell’Italian Poker Tour di Campione, Donnini ha saputo imporsi su un field estremamente competitivo, arrendendosi solo nel testa a testa finale al romeno Narcis Nedelcu, che porta a casa la prima moneta da 336.790 euro.

Ottima anche la prestazione di Vasyl Palandiuk, 40 anni, residente a Milano, che chiude al terzo posto per 255.190 euro. Specialista dei tornei live, Palandiuk ha confermato solidità e continuità di rendimento, restando in corsa per il titolo fino alle fasi decisive.

A completare il successo italiano ci pensa Francesco Gisolfi, 35 anni, qualificato online, che centra il sesto posto per 105.070 euro. Entrato nel torneo grazie a un Silver Pass di PokerStars, Gisolfi – poco avvezzo ai tornei live senza qualificazione – firma il miglior risultato della sua carriera, sottolineando anche l’atmosfera unica del festival.

“È la mia prima volta a Dublino. È un grande torneo, organizzato molto bene – ha commentato Donnini –. L’Irish Open offre ai giocatori la possibilità di competere per premi che possono cambiare la vita e per punti importanti nelle classifiche live”.

L’edizione 2026 dell’Irish Open, ospitata presso la Royal Dublin Society di Dublino, ha proposto 86 eventi distribuiti su 12 giorni, richiamando appassionati da tutto il mondo per una vera e propria celebrazione del poker internazionale.

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