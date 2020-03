Irish Gaming Show 2020, gestione del denaro portata ad un altro livello da GeWeTe

GeWeTe di proprietà del gruppo Gauselmann, ampiamente considerato come il principale esperto di gestione di contanti del settore internazionale del gioco, continua a supportare l’Irish Gaming Show con una presenza di alto profilo e un’offerta che presenta il Cash Center Premium, Cash Recycler Premium, WGS 200 e WGS 102.

Riflettendo sulla presenza di GeWeTe a Dublino e sulla risposta del mercato alla sua offerta di prodotti, il direttore delle vendite per il Regno Unito e l’Irlanda, Mark Edmundson, ha dichiarato: “Mostre ed eventi come l’Irish Gaming Show sono un’opportunità inestimabile per incontrarsi con l’industria, ascoltare i problemi e dimostrare come possiamo aiutare a risolverli e, ove possibile, creare nuove opportunità” .

Ha continuato dicendo: “Questo è stato il quinto anno di GeWeTe a Dublino e ha seguito le nostre proiezioni sia a EAG a gennaio che per l’ICE London del mese scorso. A livello personale, ho lavorato con gli operatori irlandesi per oltre 30 anni ed è stato bello dare il benvenuto a così tanti visitatori e volti familiari al nostro stand. Il feedback che abbiamo ricevuto è stato molto positivo e complementare sia sul nostro portafoglio che sul supporto tecnico che offriamo. Sebbene ci fosse interesse nella nostra gamma di prodotti, è stato il Cash Center Premium con i suoi design eleganti e distribuzioni ad alta capacità, supportati dalla rinomata reputazione di GeWeTe per affidabilità e caratteristiche di alta sicurezza.Il settore sta ponendo maggiore enfasi sull’estetica e non solo sulla funzionalità e, a tal fine, molti dei nostri visitatori hanno sottolineato il design contemporaneo della gamma. Gli operatori stanno facendo investimenti significativi per offrire un’esperienza di consumo contemporanea, il che significa che tutti i prodotti hanno bisogno diintegrare e non sminuire l’ambiente in cui sono situati. Quando prodotti come Cash Center Premium sono in grado di combinare funzionalità, affidabilità e design eccezionale con il supporto tecnico leader del settore, sai di essere un vincitore” .

