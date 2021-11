Ippodromi: adottati gli schemi di atti per regolare i rapporti con le società

L’Agenzia Accise Dogane e Monopoli ha pubblicato gli schemi di atti per la regolamentazione del rapporto con le società che gestiscono gli ippodromi. Come riporta la determina a firma del

L’Agenzia Accise Dogane e Monopoli ha pubblicato gli schemi di atti per la regolamentazione del rapporto con le società che gestiscono gli ippodromi.

Come riporta la determina a firma del direttore Marcello Minenna, “ai fini della regolamentazione del rapporto con le società che gestiscono gli ippodromi, in applicazione dell’articolo 1, comma 1054, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono adottati i seguenti allegati schemi di atti:

– Domanda di sottoscrizione del disciplinare di cui all’articolo 1, comma 1054, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sia per strutture gestite da società private che per strutture gestite da istituzioni pubbliche (all.I a e all.I b);

– Nomenclatore unico delle definizioni (all.II);

– Regole amministrative per la sottoscrizione del disciplinare di cui all’articolo 1, comma 1054, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sia per strutture gestite da società private che per strutture gestite da istituzioni pubbliche (all.III a e all.III b);

– Regole tecniche per la gestione degli ippodromi (all.IV);

Disciplinare per l’offerta e la raccolta delle scommesse sulle corse dei cavalli all’interno degli ippodromi, sia per strutture gestite da società private che per strutture gestite da istituzioni pubbliche (all.V a e all.V b).

PressGiochi