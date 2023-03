Ippica. Tutti contro Amabile nel Premio Pisa a San Rossore. Blatant e Saputello, a 5,00 su Sisal.it, cercano il colpo grosso

È tutto pronto all’Ippodromo di San Rossore per la 133a edizione del Premio Pisa, listed race dedicata ai tre anni. L’impianto toscano è pronto a vivere, domenica prossima, un pomeriggio di festa e di emozioni, marchi di fabbrica dell’evento. Il favorito a succedere a Il Grande Gatsby nell’albo d’oro della corsa è Amabile che ha già testato i 1600 metri della pista toscana un paio di settimane fa. L’erede di Caravaggio, secondo gli esperti Sisal, potrebbe vivere una giornata di gloria visto che, nelle quote antepost, parte davanti a tutti a 3,00.

Due le insidie per Amabile, una proveniente dalla Gran Bretagna e l’altra pronta a difendere i colori dell’Italia. Il britannico Blatant è in ottimo momento di forma come dimostrano le 3 vittorie, e un terzo posto, nelle 4 corse disputate in questa prima parte dell’anno. L’allievo di Sebastiano Guerrieri è pronto a prendersi la scena nel Premio Pisa per entrare nella storia della manifestazione. Affiancato in quota a Blatant c’è Saputello, sauro italiano, e pronto a difendere i colori nazionali. Il figlio di Lord Chapparal ha sconfitto Amabile proprio sui 1600 metri della pista grande di San Rossore e domenica sogna di ripetersi. La vittoria di uno tra Blatant e Saputello si gioca a 5,00.

La sorpresa potrebbe invece arrivare dallo statunitense Tequila Picante che, quest’anno, ha corso solo una volta non impressionando ma nel 2022 non è mai sceso dal podio nelle gare a cui ha preso parte collezionando tre vittorie. Il trionfo di Tequila Picante pagherebbe 6 volte la posta. Attenzione poi al tempo perché tutti i partecipanti in gara andranno all’attacco del record della corsa, sui 1600 metri, realizzato, nel 2018, da Wait Forever con il tempo di 1.30.7.

PressGiochi