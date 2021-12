Ippica: Sunny River da battere nel Criterium di Pisa ma Bahja del Sol sogna l’impresa, trionfo a 5,00

L’Ippodromo di San Rossore si veste a festa, domenica 5 dicembre, per il Criterium di Pisa, Listed Race per cavalli di due anni che si disputa sulla distanza dei 1500 metri. Uno degli eventi più attesi per l’impianto toscano dove, per gli esperti di Sisal Matchpoint, sarà l’irlandese Sunny River il cavallo da battere. Il figlio di No Nay Never e Ars Nova arriva a San Rossore con due vittorie consecutive e si presenta come favorito, nelle quote antepost, a 4,50. Proverà a contrastarlo il connazionale Bahja del Sol che, dopo due successi consecutivi, si è dovuto accontentare di due piazzamenti nelle uscite di ottobre e novembre. Il fenomeno della scuderia Botti vuole centrare una vittoria di prestigio e le chance ci sono tutte poiché il suo trionfo è offerto a 5,00.

Chi proverà a inserirsi tra i due favoriti sono Amalaura e Celtico Arcano. La prima, anche lei proveniente dalla terra d’Irlanda, ha già vinto a Pisa, nell’ultima corsa disputata, e, in carriera, non è mai scesa sotto il secondo posto. Celtico Arcano, invece, prova a tenere alta la bandiera dell’Italia. Anche lui vittorioso al debutto nell’ippodromo toscano, l’erede di Arcano e Rose Celtic va a caccia di un trionfo storico nel Criterium di Pisa. La vittoria di uno dei due pagherebbe 6 volte la posta.

PressGiochi