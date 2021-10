Ippica. Some Respect e Frankie Dettori senza rivali nel Gran Criterium: il trionfo del binomio a 2,40 su Sisal.it

Il Gran Criterium, in programma domenica pomeriggio sulla pista grande dell’Ippodromo Capannelle a Roma, ospiterà un binomio di assoluto livello: Some Respect montato da Frankie Dettori. Il fantino italiano, vera e propria leggenda del galoppo mondiale e vincitore per sei volte dell’Arc de Tromphe, arriva nella Capitale per aggiungere un altro successo alla sua straordinaria carriera. È lui, in coppia con Some Respect, il grande favorito secondo gli esperti di Sisal Matchpoint che vedono il trionfo della coppia a 2,40 in quota antepost. Il baio irlandese nelle sette gare disputate ha centrato 4 vittorie e 3 piazzamenti a dimostrazione delle sue enormi potenzialità. A provare a sbarrargli la strada sarà il connazionale Vincere Insieme ancora imbattuto nelle due gare fin qui disputate. Il figlio di Exceed and Excel e Loritania sarà montato da Dario Vargiu, che a Capannelle è di casa avendo disputato la bellezza di 242 corse. Vincere Insieme non è lontanissimo da Some Respect tanto che vederlo primo al traguardo si gioca a 3,50. Il terzo incomodo potrebbe essere Baghed che però non ha mai corso sui 1600 metri e sarà all’esordio non solo sulla distanza ma anche con Antonio Fresu che lo monterà. Impresa non facile per la coppia pronta a sorprendere la concorrenza visto che il loro successo pagherebbe 7 volte la posta.

PressGiochi