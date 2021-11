Ippica. Palio dei Comuni, sfida a tre tra Bahia Quesnot, Night Brodde e Zaccaria Bar

Tutto pronto all’ippodromo di Montegiorgio dove, domenica pomeriggio, va in scena il Palio dei Comuni di trotto, gara di Gruppo 1 che vede in pista alcuni protagonisti. Secondo gli esperti di Sisal Matchpoint si preannuncia una sfida a tre tra Bahia Quesnot, Night Brodde e Zaccaria Bar. La prima, femmina francese di 10 anni, è reduce da un secondo posto a Hyeres e punta ad un pronto riscatto mentre lo svedese, che ha avuto una seconda parte di stagione complicata, punta a dire la sua sui 1660 metri di Montegiorgio. La vittoria di uno tra Bahia Quesnot e Night Brodde è offerta, in quote antepost, a 4,25. A una incollatura dai due favoriti si piazza Zaccaria Bar, baio di sei anni, gioiello della scuderia Gocciadoro. Non è un caso, quindi, che in sulky ci sarà proprio Alessandro che, dopo il secondo posto nel Gran Premio delle Nazioni, vuole tornare immediatamente al successo. La vittoria del fuoriclasse italiano si gioca a 4,35. La sorpresa potrebbe invece arriva da Akela Pal Ferm, la più giovane tra i favoriti essendo nata nel 2016. L’allieva di Gennaro Casillo ha già collezionato sei vittorie in stagione e punta decisa a calare il settebello tanto che il suo trionfo pagherebbe 6 volte la posta.

PressGiochi