Ippica, non solo cavalli vincenti. Su Sisal.it arriva in esclusiva la nuova scommessa sul numero di vittorie di fantini e driver

Arriva oggi nel palinsesto di Sisal una novità assoluta nel mercato italiano per gli appassionati di ippica. I protagonisti sono i fantini e i driver perché, se è vero che “i cavalli migliori si vedono all’arrivo”, la stessa cosa vale per chi li conduce. Sisal, in esclusiva sul mercato italiano, offre da oggi la possibilità di puntare sul numero di vittorie che un singolo fantino (per il galoppo) o un singolo driver (nel caso del trotto) riuscirà a conquistare nell’arco di una giornata di corse, indipendentemente dal cavallo che lo accompagnerà in pista. I più esperti e gli appassionati andranno subito con la mente a Frankie Dettori, il “Magnificent Seven” che, nel 1996, ha battuto ogni record, conquistando ben 7 vittorie ad Ascot montando 7 cavalli diversi. Nonostante Dettori sia l’unico ad essere riuscito in un’impresa simile, più recentemente si ricordano anche le grandi prestazioni dei fratelli Mirco e Cristian Demuro in Giappone e Dario Vargiu per il galoppo, che

domenica 6 novembre ha vinto 3 corse a Capannelle. Per il trotto i numeri da record appartengono a Alessandro Gocciadoro, Antonio di Nardo e, nel passato, a Ernico Bellei e Giampaolo Minnucci.

Non solo cavalli vincenti, dunque. Gli appassionati di ippica possono iniziare a tenere d’occhio anche i Jockey e i Driver e, grazie alla nuova scommessa esclusiva di Sisal “Under/Over vittorie fantino”, potranno divertirsi pronosticando il numero di vittorie che conquisteranno, andando alla scoperta dei fenomeni al trotto e al galoppo dei giorni nostri. La nuova proposta di Sisal è disponibile sia per le competizioni italiane che per i grandi eventi ippici internazionali per ora sul sito www.sisal.it, a breve anche in tutti i punti vendita.

PressGiochi