Ippica. Il Grande Gatsby, dopo il Premio Pisa, punta il Parioli

Centoquindici anni e non sentirli. Domenica prossima, all’Ippodromo delle Capannelle a Roma, andranno in scena il Premio Parioli e il Premio Regina Elena, le ghinee italiane che stabiliranno chi siano i tre anni più forti in circolazione sulla distanza dei 1600 metri. Due corse, Parioli riservato ai maschi e Regina Elena alle femmine, che metteranno in mostra una incredibile quantità di fuoriclasse.

Dopo essersi imposto nel Premio Pisa, Il Grande Gatsby va a caccia della prestigiosa doppietta nel Premio Parioli. Il figlio di Churchill sarà montato da un altro fuoriclasse, Ioritz Mendizabal, jockey basco di valore assoluto. Secondo gli esperti Sisal, Il Grande Gatsby, imbattuto nel 2022, è il cavallo da battere a 4,00 nelle quote antepost. Chelsea Gardens proverà a contrastare il fuoriclasse irlandese sebbene l’impresa non appaia delle più semplici. L’allievo di Grizzetti cerca la seconda vittoria stagionale dopo essersi imposto a Milano il mese scorso ma su una distanza più lunga. La vittoria di Chelsea Gardens è offerta a 5,50. Il podio dei favoriti è completato da Emperor of Love, che si gioca a 6,00, in ottima forma come

dimostra il recente successo nel Premio Razza del Soldo.

Molto incerto appare il Regina Elena dove Prichi, tre vittorie nelle ultime quattro uscite, si presenta come la cavalla da battere. Gli esperti Sisal ritengono la figlia di

Awtaad e Naseej la grandissima favorita della corsa romana tanto che il suo trionfo, in quota antepost, è dato a 5,00. Vicina, anzi vicinissima, a Prichi è Nonna Ercolina, a suo agio sui 1600 metri di Capannelle come dimostrano i due trionfi ottenuti a marzo nell’ippodromo capitolino. Il terzo successo consecutivo di Nonna Ercolina è dato a 5,50. Attenzione poi a una coppia che ha le carte in regola per imporsi: Atamisque e Swipe Up. Entrambe le cavalle hanno corso, e vinto, a Capannelle ma il Premio Regina Elena ha un fascino senza eguali. Fare la storia domenica, per una tra Atamisque e Swipe Up, è in quota a 6,00.

PressGiochi