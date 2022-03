Ippica: il Grande Gatsby contro Sunny River

L’Ippodromo di San Rossore è pronto per uno degli eventi più iconici della città toscana: il Premio Pisa. Giunto alla sua edizione numero 132, la corsa, in programma domenica pomeriggio,

L’Ippodromo di San Rossore è pronto per uno degli eventi più iconici della città toscana: il Premio Pisa. Giunto alla sua edizione numero 132, la corsa, in programma domenica pomeriggio, vedrà due grandi protagonisti darsi battaglia per la vittoria. Il Grande Gatsby, secondo gli esperti Sisal, parte leggermente favorito per il successo finale essendo reduce da due vittorie consecutive nel 2022 entrambe a San Rossore: il trionfo del tre anni irlandese è offerto, in quote antepost, a 3,00.

Incollato al figlio di Churchill e Irene Watts c’è il connazionale Sunny River il quale però non gareggia dallo scorso dicembre. L’allievo di Alduino Botti, nell’ultima uscita, è arrivato alle spalle di Vincere Insieme, anche lui in gara domenica e dato vincente a 8,00, e sogna una rivincita. Il trionfo al Premio Pisa si gioca a 3,50.

Il terzo incomodo potrebbe diventare Vecello, tre anni inglese, che ha destato un’ottima impressione tre settimane fa, sempre sulla pista pisana, dove si è imposto con una prova di forza. Ripetersi, domenica pomeriggio, pagherebbe 7 volte la posta.

PressGiochi