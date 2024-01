Ippica. Idao De Tillard profeta in patria nel Grand Prix d’Amérique

Tutto è pronto all’ippodromo Vincennes dove, domenica prossima, è in programma il Grand Prix d’Amérique, la corsa di trotto più famosa e ambita al mondo. La gara che ha consacrato il mito di Varenne, tra il 2001 e il 2002, ha un favorito d’obbligo in Idao De Tillard dato vincente, dagli esperti Sisal, a 2,75 nelle quote antepost. Il figlio di Severino e America De Tillard, si presenta ai nastri di partenza con un ruolino di marcia impressionante negli ultimi 12 mesi: 10 successi, con una striscia aperta di 6 trionfi consecutivi, su 13 corse disputate. Le uniche tre sconfitte sono arrivate per altrettante rotture, compreso il Grand Prix d’Amérique dello scorso anno dove partiva come uno dei favoriti: normale che la voglia di rivincita per Idao sia enorme.

Se parliamo di rivincite, ne cerca tante anche l’italiana Ampia Mede Sm, seconda su questa pista nella passata edizione, e pronta a dare battaglia a tutti i candidati al successo finale. L’allieva di Fabrice Souloy ha vissuto una seconda parte di 2023 non semplice ma arriva a Vincennes carica al punto giusto tanto che il suo successo si gioca a 5,00.

Il podio dei favoriti si completa con Hooker Berry, campione in carica, che va a caccia di un back to back riuscito solo ai grandissimi. Il sette anni transalpino non ha dato seguito all’impresa dello scorso anno e cerca un nuovo trionfo che possa dargli una scossa: la doppietta di Hooker Berry è in quota a 7,00.

Non bisogna poi sottovalutare Vivid Wise As che, tre giorni dopo la corsa, festeggerà le dieci primavere. L’erede di Yankee Glide vuole farsi il regalo di compleanno più bello e importante della carriera in una pista che, al massimo, gli ha consegnato un quarto posto nel 2022. L’impresa, che pagherebbe 16 volte la posta, appare tutt’altro che semplice ma Vivid Wise As ci proverà fino alla fine.

