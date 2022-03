Ippica. Honeysuckle osservata speciale alla Champion Hurdle: il trionfo a Cheltenham a 1,63

Il Festival di Cheltenham, l’evento ippico più importante d’Inghilterra dopo le Royal Ascot, prende il via la prossima settimana quando, per quattro giornate, l’ippodromo nel Gloucestershire avrà tutti gli occhi

Il Festival di Cheltenham, l’evento ippico più importante d’Inghilterra dopo le Royal Ascot, prende il via la prossima settimana quando, per quattro giornate, l’ippodromo nel Gloucestershire avrà tutti gli occhi puntati addosso. Martedì 15 si corre la Champion Hurdle, una delle corse più prestigiose dell’intera manifestazione, che vedrà protagonista una star assoluta, Honeysuckle. La figlia di Sulamani e First Royal ha un curriculum perfetto: 14 vittorie in altrettante corse disputate. Honeysuckle, che molto probabilmente farà nuovamente coppia con Rachael Blackmore, vuole scrivere la storia avendo già vinto la Champion Hurdle lo scorso anno: gli esperti Sisal la vedono senza rivali tanto che il back to back è offerto 1,63 in quote antepost.

La grande favorita dovrà guardarsi da Appreciate It, baio irlandese di 8 anni, imbattuto dal 2020. L’allievo di Willie Mullins non gareggia da un anno ma punta deciso al colpo grosso consapevole che non potrà commettere il minimo errore vista la classe e la forza degli avversari. Appreciate It che taglia il traguardo davanti a tutti alla Champion Hurdle si gioca a 4,75.

Sogna di essere il terzo incomodo Teahupoo, il più giovane tra i favoriti con i suoi 5 anni. Il castrone francese ha uno score quasi perfetto come dimostrano le 6 vittorie e un secondo posto nelle 7 gare disputate in carriera. Teahupoo è all’esordio sulla pista di Cheltenham ma vuole lasciare subito il segno tanto che il suo successo è in quota a 8,50.

PressGiochi