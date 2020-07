Ippica. Gadda (IV): “Sostenere la filiera legata al cavallo”

Discussione in Aula alla Camera dei Deputati ieri per la proposta di legge che reca misure di sostegno al settore agricolo, fortemente penalizzato dalla crisi epidemiologica da SARS-COVID-19 e disposizioni di semplificazione in materia di agricoltura.

Ad intervenire l’on. Maria Chiara Gadda di Italia Viva che ha dichiarato: “La proposta di legge che ho appena depositato, che sta iniziando il suo percorso in Commissione agricoltura, sull’ippicoltura, la filiera legata al cavallo, agli equidi, che in questo periodo di emergenza sanitaria ha subìto fortemente il contraccolpo, perché, come è stato ricordato questa mattina, l’agricoltura ha, più di altri settori, la caratteristica della multifunzionalità, quindi l’interruzione di alcuni servizi, l’interruzione di alcune attività, anche rispetto all’inclusione sociale, rispetto alla presenza dell’agricoltura in termini di servizi accessori sul territorio, ha comportato una grande difficoltà per questi comparti, che devono essere sostenuti e accompagnati in questo percorso”.