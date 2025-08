Ippica e scommesse: dall’America un modello per salvare il settore

Un’idea su come intervenire per salvare la filiera ippica che da anni vive una crisi strutturale, l’Italia potrebbe prenderla dagli USA e dal loro modello di gestire dell’Advance Deposit Wagering (ADW).

Si tratta, niente meno che di scommesse a distanza, molto vicine al modello a totalizzatore che ha permesso agli USA di riuscire a garantire flussi di entrate stabili per gli ippodromi e a mantenere vivo l’intero comparto, nonostante il calo del pubblico fisico. Un meccanismo basato su tecnologia, regole chiare e redistribuzione dei ricavi, che potrebbe ispirare anche il nostro Paese a modernizzare il rapporto tra gioco legale e ippica, superando la dipendenza dai soli finanziamenti pubblici e rilanciando un settore ricco di storia e potenziale economico.

È simile anche, sul piano funzionale, al modello delle scommesse sportive online italiane, dove l’utente apre un conto gioco, deposita fondi e scommette da remoto, ma con la specificità che l’ADW si basa su sistemi pari-mutuel tipici delle corse ippiche, quindi con quote che si formano dinamicamente in base al totale delle puntate.

Negli ultimi vent’anni, esattamente come accaduto in Italia, l’industria delle corse di cavalli negli Stati Uniti ha vissuto un profondo declino in termini di pubblico e partecipazione dal vivo. Tuttavia, questo modello di scommessa poco conosciuto ma altamente efficace — l’Advance Deposit Wagering (ADW) — ha rappresentato una vera ancora di salvezza per il settore. L’ADW consente agli appassionati di scommettere da remoto, attraverso piattaforme online o app dedicate, depositando anticipatamente fondi su un conto personale. Questo sistema, legalizzato e regolato a livello federale dal 2000, ha reso possibile la trasformazione digitale delle scommesse ippiche, oggi completamente accessibili da casa. Inoltre non rientra nel divieto della UIGEA (Unlawful Internet Gambling Enforcement Act), perché considerato pari-mutuel.

Questo tipo di scommessa è stata oggetto degli studi del SCCG Management, una società di consulenza leader nel settore del gaming a livello globale, che ha recentemente pubblicato il Report Charitable Gaming and Advance Deposit Wagering – Regulation, Impact, and Innovation, mettendo in evidenza l’impatto economico e sociale positivo di questi tipo di gioco d’azzardo.

Il suo impatto sull’ippica è stato decisivo: nonostante il calo delle presenze agli ippodromi, il volume totale delle scommesse (il cosiddetto handle) ha superato i 12 miliardi di dollari l’anno, mantenendo attiva l’intera filiera — dai cavalli agli allenatori, dai fantini alle strutture. Attraverso accordi di revenue sharing, i proventi delle scommesse ADW vengono ridistribuiti tra gli operatori delle piattaforme, gli ippodromi ospitanti e le commissioni ippiche statali, garantendo premi competitivi, manutenzione delle strutture e sostegno alle economie rurali legate all’allevamento equino.

In un panorama in cui molte forme di gioco si sono spostate online, l’ADW è diventato il modello pionieristico di scommessa legale e digitale, dimostrando come la tecnologia possa non solo modernizzare un settore tradizionale, ma anche salvaguardarne la sopravvivenza e l’impatto culturale ed economico. Oggi, l’ADW è operativo in oltre 30 stati americani e gestisce una raccolta complessiva che supera i 12 miliardi di dollari l’anno, diventando la spina dorsale finanziaria dell’ippica statunitense. In molti stati, gli operatori ADW agiscono come agenti o “hub” autorizzati per conto di altre giurisdizioni, creando una rete di accordi multilaterali che consente la messa in comune delle scommesse tra stati diversi.

Un po’ di storia

Le radici dell’Advance Deposit Wagering (ADW) affondano nel sistema di scommesse pari-mutuel, sviluppato nei primi decenni del Novecento. Il totalizzatore – ovvero quel meccanismo in cui tutte le puntate dello stesso tipo vengono raccolte in un unico montepremi e successivamente redistribuite proporzionalmente tra i vincitori (detratta una percentuale a favore dell’organizzatore) – fu legalizzato per la prima volta nel 1906 in Kentucky, diffondendosi rapidamente negli ippodromi di tutti gli Stati Uniti.

Il concetto di ADW inizia a prendere forma alla fine degli anni ’90, quando le prime tecnologie telefoniche e Internet permettono agli scommettitori di puntare sulle corse a distanza, senza la necessità di recarsi fisicamente all’ippodromo. Questa innovazione rispondeva alla crescente diminuzione di pubblico negli impianti ippici e alla conseguente esigenza di individuare nuovi modelli di ricavo per sostenere l’industria del cavallo.

Il quadro giuridico che ha reso possibile l’espansione dell’ADW è stato definito dall’Interstate Horseracing Act (IHA) del 1978, che autorizzava la trasmissione simultanea delle corse (simulcasting) e le scommesse interstatali in modalità pari-mutuel, a patto che vi fosse il consenso degli ippodromi ospitanti e delle autorità regolatrici statali. Con l’emendamento del 2000, l’IHA ha incluso esplicitamente anche le scommesse effettuate via Internet, rendendo l’ADW una delle prime forme legali di gioco online negli Stati Uniti.

Lo sviluppo dell’ADW è stato ulteriormente favorito da una serie di fattori concomitanti:

Il declino dei centri di scommessa remota fisici (Off-Track Betting parlors – OTB), che avevano fin lì rappresentato il principale canale per scommettere a distanza.

La concentrazione dei diritti di trasmissione delle corse in mano a pochi grandi operatori nazionali, come TVG e TwinSpires, che hanno assunto un ruolo dominante nel mercato.

Il rapido progresso tecnologico: streaming in diretta, aggiornamento in tempo reale delle quote, interfacce compatibili con dispositivi mobili.

Il mercato

Le piattaforme di Advance Deposit Wagering (ADW) sono oggi il canale principale attraverso cui avviene la raccolta delle scommesse sulle corse di cavalli negli Stati Uniti. La loro centralità si è consolidata soprattutto a partire dalla pandemia, che ha accelerato la transizione dal gioco in presenza a quello da remoto. Il volume complessivo delle scommesse (handle) gestite tramite ADW ha raggiunto nel 2023 un valore stimato di 6,5 miliardi di dollari, in netta crescita rispetto ai 4,8 miliardi del 2019.

I maggiori operatori del settore controllano una parte consistente di questa raccolta. TVG (oggi parte del gruppo FanDuel Racing) ha movimentato circa 2,4 miliardi di dollari, mentre TwinSpires (controllato da Churchill Downs) si è attestato intorno a 1,6 miliardi. Seguono Xpressbet, del gruppo Stronach, con circa 850 milioni, e NYRA Bets, collegato alla New York Racing Association, con circa 500 milioni.

I margini operativi per le piattaforme ADW si aggirano generalmente tra il 4% e l’8% della raccolta, a seconda dei costi tecnologici, delle promozioni applicate e degli accordi di condivisione dei ricavi. Questo significa che, nel complesso, i principali operatori generano un fatturato netto annuale compreso tra i 400 e i 500 milioni di dollari.

A differenza delle scommesse ippiche tradizionali svolte in presenza o presso ricevitorie fisiche, l’ADW nasce come sistema di gioco a distanza basato su conti prefinanziati. Oggi questa formula si è evoluta in piattaforme completamente integrate, accessibili sia da desktop che da dispositivi mobili, in grado di offrire esperienze utente avanzate e servizi allineati agli standard delle più moderne soluzioni fintech e di scommesse sportive.

Le principali applicazioni, come quelle offerte da FanDuel Racing, TwinSpires o NYRA Bets, consentono all’utente di scommettere con un solo clic, seguire le corse in streaming HD, accedere in tempo reale a quote e risultati, gestire il proprio conto gioco e, laddove necessario, produrre report fiscali. I sistemi di pagamento digitali sono altrettanto efficienti: gli utenti possono depositare e prelevare fondi in modo immediato tramite bonifici ACH, carte di debito, PayPal o carte prepagate brandizzate.

Dal punto di vista della conformità normativa, le piattaforme ADW adottano tecnologie di geolocalizzazione che garantiscono il rispetto delle leggi statali, limitando l’accesso solo agli utenti che si trovano fisicamente nelle giurisdizioni autorizzate. Aziende specializzate come GeoComply assicurano l’efficacia di questi controlli. In parallelo, per rispettare gli obblighi in materia di antiriciclaggio (AML) e identificazione dell’utente (KYC), vengono impiegati strumenti avanzati come Jumio, IDology o Socure, che combinano scansione documentale, verifica biometrica e tecniche di rilevamento della “liveness” per accertare l’identità dell’utente.

L’aspetto multimediale è un altro pilastro del successo delle piattaforme ADW. Le corse vengono trasmesse in diretta con angolazioni multiple, replay e commenti di esperti, trasformando l’esperienza di scommessa in un vero e proprio prodotto di intrattenimento. Inoltre, alcuni operatori stanno sperimentando l’uso dell’intelligenza artificiale per fornire consigli personalizzati sulle scommesse, analizzando lo storico di gioco dell’utente e le caratteristiche delle corse.