Ippica. Bonjovi MMG punta a sorprendere: trionfo a Modena a 6,25

Bengurion Jet è pronto a suonare la nona. L’allievo di Alessandro Gocciadoro, infatti, è il favorito assoluto nel Gran Premio dell’Unione Europea di trotto in programma domenica all’ippodromo Ghirlandina di Modena. Il fenomenale 4 anni, che ha già centrato 8 successi in stagione nelle dieci corse disputate, secondo gli esperti di Sisal Matchpoint, non dovrebbe aver problemi a cogliere la nona perla dell’anno vista la quota antepost di 1,70. Bengurion Jet è in cerca di rivali sui 2080 metri della pista emiliana: il primo a inserirsi nella lista sembra essere Bonjovi MMG. Sempre in coppia con il leggendario Giampaolo Minnucci, il figlio di Ganimede ed Ethel Black ha avuto una stagione abbastanza costante come dimostrano le 5 vittorie e gli altrettanti secondi posti nelle 13 corse in cui è stato protagonista. Battuto da Bengurion Jet a Napoli e due volte a Roma, Bonjovi MMG vuole prendersi una rivincita offerta a 6,25.

C’è poi la coppia formata da Bepi Bi e Bleff Dipa che provano ad inserirsi nella lotta per la vittoria. Il primo ha gareggiato poco in stagione, solo 6 corse disputate con 3 vittorie, e per l’occasione avrà in sulky il proprietario Mauro Biasuzzi mentre il secondo sta piano piano ritrovando la forma. Bleff Dipa, inoltre, ha un motivo in più per cerca la vittoria: nelle quattro corse del 2021 in cui è terminato secondo ha visto sempre vincere Bengurion Jet. Il trionfo di uno tra Bepi Bi e Bleff Dipa si gioca a 7,50.

