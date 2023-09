Ippica. Ace Impact, imbattuto, cerca l’acuto all’Arc de Triomphe Dettori, a 3,00 su Sisal.it, vuole il settimo trionfo a Longchamp

L’attesa sta per finire. Il Prix de l’Arc de Triomphe, la corsa di galoppo più importante al mondo, andrà in scena domenica 1 ottobre nel consueto palcoscenico di Longchamp. La

L’attesa sta per finire. Il Prix de l’Arc de Triomphe, la corsa di galoppo più importante al mondo, andrà in scena domenica 1 ottobre nel consueto palcoscenico di Longchamp. La sfida di Gruppo 1 metterà a confronto i cavalli dai tre anni in su che si daranno battaglia sui 2400 metri della pista transalpina. Tantissimi i protagonisti che sognano di succedere ad Alpinista nell’albo d’oro della manifestazione. Il grandissimo favorito è Ace Impact il quale arriva all’appuntamento con la storia da imbattuto.

Il tre anni irlandese, secondo gli esperti Sisal, è dato vincente, nelle quote antepost, a 3,50. Il principale rivale di Ace Impact appare, al momento, il connazionale Hukum, baio di 6 anni, che, a luglio scorso, ha ribaltato i pronostici ad Ascot dove si è imposto nel premio King Georg VI and Queen Elizabeth. Il figlio di Sea The Stars vuole seguire le orme del genitore, vincitore a Longchamp nel 2009, e regalarsi un pomeriggio di gloria. Il trionfo di Hukum si gioca a 6,00.

Se il britannico Westover, trionfo a 7,50, punta non solo a migliorare il sesto posto dello scorso anno all’Arc de Triomphe ma anche a inserirsi tra i due favoriti, Free Wind proverà a sovvertire il pronostico soprattutto per il jockey con cui farà coppia, la leggenda Frankie Dettori.

Il fantino italiano, al suo ultimo Arc, vorrebbe mettere in bacheca il settimo sigillo per chiudere un cerchio, con l’ippodromo francese, iniziato 28 anni fa con il primo successo ottenuto con Lammtarra. Frankie Dettori, insieme a Free Wind, è nel gruppo dei possibili outsider, indicato con Altro nelle quote antepost di Sisal, ed è offerto a 3,00.

PressGiochi