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Intrattenimento e novità assolute: su Starcasinò arrivano le nuove esclusive della settimana

La piattaforma di gioco del gruppo Betsson arricchisce il proprio catalogo con quattro titoli d’avanguardia, tra cui spiccano le attesissime esclusive firmate Games Global e Pragmatic Play.

19 Giugno 2026

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Offrire un’esperienza di intrattenimento sempre più ricca, sicura e in anticipo sui tempi. Con questo obiettivo StarCasinò amplia la sua offerta digitale introducendo quattro nuove slot di ultima generazione, sviluppate dai provider più importanti del panorama internazionale. La vera colonna portante della settimana è rappresentata da due esclusive assolute per il mercato italiano.

La narrazione di questa line-up si è aperta lunedì 15 giugno con il tanto atteso ritorno nel selvaggio e polveroso West firmato NoLimitCity: Tombstone Begins. Arrivato in esclusiva sulla piattaforma, questo titolo rievoca le origini di una delle saghe più amate dai fan, offrendo un’esperienza ad altissima volatilità caratterizzata da dinamiche estreme e da un gameplay implacabile.

L’adrenalina e il divertimento hanno poi raggiunto nuove vette nella giornata del 16 giugno, segnata da due debutti d’eccezione. Da un lato ha fatto il suo ingresso Action Strike Vault, un’esclusiva targata Games Global che invita gli utenti a calarsi nei panni di veri e propri specialisti dell’azione. I giocatori sono sfidati a scassinare caveau blindati per scoprire le ricchezze nascoste al loro interno, sfruttando meccaniche di gioco immersive. Nello stesso giorno, i rulli si sono infiammati con l’arrivo, sempre in esclusiva, di Wild Toro 3 di ELK Studios, che ha segnato il trionfale ritorno del toro più iconico del panorama iGaming. In questo terzo capitolo, l’asticella si è alzata ulteriormente grazie ad animazioni grafiche spettacolari e feature riprogettate per garantire un ritmo ancora più incalzante.

Infine, a chiudere questo poker di innovazione è stato il genio creativo di Pragmatic Play, che il 17 giugno ha rilasciato in esclusiva l’atteso Sanatorium Secrets. Un’avventura suggestiva e ricca di suspense, pensata su misura per gli appassionati delle atmosfere dark e del mistero, dove i giocatori più coraggiosi si trovano a esplorare i segreti oscuri di un sanatorio abbandonato con un altissimo potenziale di vincita.

 

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