INTRALOT sigla un accordo con la MLB per inserire il campionato nella piattaforma di scommesse sportive

INTRALOT è lieta di annunciare che la sua filiale americana, INTRALOT, Inc., ha firmato un accordo con Major League Baseball per diventare operatore di gioco autorizzato di MLB, giusto in tempo per l’inizio della stagione regolare delle 60 partite del 2020. Il nuovo accordo fornisce a INTRALOT, Inc. un accesso immediato ai dati ufficiali, ai marchi e ai loghi di MLB per le sue piattaforme di scommesse sportive.

Questo accordo, unito ad altre partnership esistenti, andrà immediatamente a beneficio dei clienti della lotteria e dei giocatori fornendo loro un’esperienza di gioco migliorata su piattaforme sia al dettaglio che online. Byron Boothe, CEO di INTRALOT, Inc., ha commentato: “Siamo entusiasti di lavorare con MLB per offrire ai nostri giocatori e agli appassionati di MLB un’esperienza di scommesse sportive migliorata. La stagione 2020 sarà da ricordare per gli anni a venire e noi di INTRALOT, Inc, siamo pronti a offrire ai nostri giocatori la migliore piattaforma di scommesse sportive siglando questa nuova ed emozionante partnership”.

PressGiochi