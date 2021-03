Intralot riduce il contratto con MDJS per “migliorare la resilienza”

Il fornitore di lotterie e giochi greci Intralot ha ridotto la durata del suo contratto con l’operatore statale marocchino La Marocaine Des Jeux et des Sports (MDJS), il quale scadrà il 31 dicembre 2022. Intralot ha affermato che l’emendamento è stato progettato per migliorare la resilienza nel contesto della nuova pandemia e dei suoi effetti sul mercato generale della lotteria.

Il contratto esistente delle organizzazioni è stato firmato nel giugno 2019 ed era destinato a durare per un periodo di 8 anni. La sua controllata Intralot Maroc, che il fornitore ha dichiarato essere un partner di successo di MDJS dal 2010, continuerà a supportare l’operatore con la gestione e il funzionamento complessivi della sua lotteria, delle scommesse sportive e di altre attività di gioco. Nell’ultimo anno, Intralot ha esteso molti dei suoi contratti a livello globale, abbreviandone altri.

A luglio, il fornitore ha esteso la sua partnership con l’operatore della lotteria olandese, Nederlandse Loterij, per fornirgli una piattaforma di scommesse sportive. La sua partnership con la Lotterywest australiana, nel frattempo, è stata estesa fino a gennaio 2026 all’inizio di quest’anno, in un accordo che vedrà Intralot Australia continuare a fornire i suoi prodotti e servizi per il funzionamento della lotteria di stato dell’Australia occidentale. A febbraio, il fornitore ha accettato di vendere l’intera partecipazione nella controllata sudamericana Intralot de Peru SA alla società di private equity Nexus Group in Perù, per un corrispettivo in contanti di 21 milioni di dollari (15,2 milioni di sterline / 17,4 milioni di euro).

A novembre, Intralot ha annunciato che prevedeva una riduzione degli utili di un valore compreso tra 25 e 28 milioni di euro a causa dell’impatto della pandemia. Un accordo annunciato oggi ha visto Intralot continuare la sua espansione negli Stati Uniti, poiché ha annunciato il lancio di una serie di giochi free-to-play in collaborazione con lo sviluppatore di giochi Incentive Games, attraverso le lotterie del Montana e di Washington, DC.

PressGiochi