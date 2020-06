INTRALOT pubblica i dati finanziari del primo trimestre 2020

INTRALOT SA, leader internazionale di soluzioni e operazioni di gioco, annuncia i risultati finanziari relativi al primo trimestre 2020, redatto secondo gli IFRS. Le entrate del gruppo ammontano a 102 milioni di euro, l’EBITDA a 15,8 milioni di euro e l’EBITDA rettificato a 13,7 milioni di euro. I margini EBITDA sulle vendite e il GGR rimangono al 15,5% e al 20,5%, mentre per quanto riguarda l’EBT e il risultato netto delle imposte e degli interessi di minoranza scendono rispettivamente di 14,8 milioni di euro e 17,6 milioni di euro. Il CAPEX netto del primo trimestre 2020 è stato di 5,6 milioni di euro rispetto ai 17,4 milioni dell’anno scorso ed il debito netto è diminuito i 36,4 milioni di euro a 611,1 milioni di euro.

L’11 maggio 2020, il gruppo INTRALOT ha annunciato il lancio delle scommesse eSports per il partner Intralot de Peru, supportando il principale operatore di lotterie per migliorare il suo sportbook e offrire intrattenimento per i giocatori attraverso i contenuti all’interno di uno dei segmenti in rapida crescita nel mercato online del gioco. Il 13 maggio 2020, INTRALOT ha annunciato il lancio di “Sports Bet Montana” negli Stati Uniti, implementando nel Montana la sua nuova piattaforma di scommesse sportive INTRALOT Orion per abilitare i terminali self-service di scommesse sportive della Lotteria Montana e l’offerta di scommesse sportive mobili. Il 1 ° giugno 2020 INTRALOT e la sua controllata americana INTRALOT Inc., hanno annunciato il lancio della soluzione di scommesse sportive digitali a Washington, DC e nell’ambito del suo attuale contratto con la DC Lottery, ha implementato la sua nuova piattaforma di scommesse sportive INTRALOT Orion per abilitare l’offerta di scommesse sportive mobili di GambetDC.

PressGiochi