INTRALOT presenta Lotos Xi, ultima soluzione di lotteria digitale

INTRALOT è orgogliosa di presentare Lotos Xi, ultima soluzione di lotteria digitale all’avanguardia, progettata per promuovere l’efficienza degli operatori e offrire un’esperienza di gioco unica, offrendo contenuti veloci e coinvolgenti in modo semplificato su tutti i canali. Lotos Xi consente all’operatore di definire e offrire abbonamenti per qualsiasi gioco disponibile e gestirne il contenuto, consentendo la completa localizzazione e parametrizzazione dell’interfaccia utente. Caratterizzato da una filosofia omni-channel, che offre una vasta gamma di giochi innovativi e coinvolgenti, insieme alla personalizzazione dell’esperienza del giocatore attraverso l’analisi dei dati, crea valore sia per l’operatore che per il giocatore. Come tutte le soluzioni INTRALOT, Lotos Xi ha una struttura che salvaguarda la perfetta integrazione con le piattaforme esistenti e garantisce integrità end-to-end e giochi responsabili. La sua perfetta integrazione con Lotos X Orchestrator consente una serie di microservizi indipendenti che assicurano un’integrazione facile e veloce con la famiglia di prodotti Lotos X e qualsiasi piattaforma / sistema di terze parti, consentendo un approccio best-of-breed e un rapido time-to-market . È una soluzione end-to-end offerta su configurazioni cloud, on-premise o ibride.

Chris Dimitriadis, CEO del gruppo INTRALOT , ha dichiarato: “La nostra tecnologia digitale consente alle lotterie di tutto il mondo di garantire ai nostri clienti soluzioni e servizi all’avanguardia per guidare la trasformazione digitale e la crescita sostenibile. Sfruttare la potenza del gioco digitale crea preziose opportunità per le lotterie di ampliare il portafoglio clienti attirando un pubblico più esperto in termini digitali, coinvolgendo i giocatori attuali attraverso una forte relazione omnicanale con il loro marchio”.

“In risposta alle attuali difficoltà globali, Lotos Xi di INTRALOT ha dimostrato di supportare l’innovazione e la crescita sia nel retail che nel digitale e di offrire un’esperienza unificata ai giocatori. Ci prepariamo per l’era della lotteria digitale con una soluzione già pronta che ha garantito il suo impiego a quattro operatori per guidare le prestazioni e accelerare i benefici per le comunità in cui operano”, ha affermato Nikos Nikolakopoulos, Vice Presidente esecutivo di INTRALOT, Chief Commercial Officer di Gruppo.

PressGiochi