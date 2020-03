Intralot. Christos Dimitriadis nuovo CEO del Gruppo

Intralot ha annunciato il conferimento dell’incarico di CEO del Gruppo a Christos Dimitriadis che prenderà il posto di Sokratis Kokkalis a partire dal 9 marzo.

Kokkalis rimarrà presidente esecutivo del consiglio di amministrazione.

Il presidente del CdA, Sokratis Kokkalis, ha dichiarato: “Dopo un periodo di transizione di riorganizzazione durante l’ultimo anno, la società si evolverà con enfasi sulla tecnologia digitale, con Dimitriadis come nuovo CEO del Gruppo. Dimitriadis ha una lunga esperienza con la nostra azienda negli ultimi 12 anni e possiede una conoscenza approfondita delle tecnologie nel nostro settore. Gli auguro ogni successo nel suo nuovo ruolo. ”

Christos Dimitriadis ha dichiarato: “Vorrei ringraziare il fondatore di INTRALOT e il presidente del CdA Mr. Kokkalis per l’opportunità che mi offre di contribuire dalla posizione del CEO del Gruppo. Questo è un onore e una grande responsabilità. INTRALOT è un’azienda con una grande storia e un futuro promettente. Esportiamo tecnologia, prodotti e servizi a livello globale. Siamo orgogliosi delle nostre filiali che servono i nostri clienti e compongono la natura multinazionale della nostra azienda.

INTRALOT è una società con un DNA unico che è riuscita a penetrare in mercati in cui sembrava impossibile stabilire una presenza, una società che è passata dall’essere uno spin-off al raggiungimento e al mantenimento di una posizione nei primi tre player del suo settore”.

Dimitriadis è entrato in INTRALOT nel 2007. Dalla sua precedente posizione ha plasmato la strategia del Gruppo in Technology e gestito la consegna di soluzioni e servizi INTRALOT in 47 giurisdizioni in tutto il mondo. Ha anche costruito i quadri di gestione dei rischi aziendali, innovazione, sicurezza informatica, privacy, trasformazione tecnologica e protezione della proprietà intellettuale di INTRALOT.

Ha esperienza di leadership e di consiglio e due mandati come presidente del consiglio di amministrazione dell’ISACA, un’associazione globale senza scopo di lucro che serve professionisti in 180 paesi. Dimitriadis lavora nel settore tecnologico da 19 anni e detiene 3 brevetti e 6 premi. Ha conseguito una laurea in ingegneria elettrica e informatica presso l’Università di Patrasso e un dottorato di ricerca in Sicurezza e Tecnologia dell’informazione dell’Università del Pireo.

