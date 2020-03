INTRALOT. Christos Dimitriadis eletto come nuovo CEO del gruppo

INTRALOT annuncia la decisione del CdA che il sig. Sokratis Kokkalis, che rimarrà comunque Presidente esecutivo del consiglio di amministrazione, si dimette dalla carica di Amministratore delegato del gruppo e subentra il sig. Christos Dimitriadis.

Parallelamente, il sig. Dimitriadis è stato eletto membro esecutivo del CdA, in sostituzione di Dimitrios Klonis. Il presidente del CdA, Sokratis Kokkalis, ha dichiarato: “Dopo un periodo di transizione e di riorganizzazione, la società si evolverà con enfasi sulla tecnologia digitale, con Dimitriadis come nuovo CEO del Gruppo. Dimitriadis ha una lunga esperienza con la nostra azienda che dura da 12 anni a questa parte e possiede una conoscenza approfondita delle tecnologie del nostro settore. Gli auguro ogni successo nel suo nuovo ruolo”.

Christos Dimitriadis ha spiegato: “Vorrei ringraziare il fondatore di INTRALOT e il presidente del CdA Mr. Kokkalis per l’opportunità di contribuire dalla posizione di CEO del Gruppo. Questo è un onore e una grande responsabilità. INTRALOT è un’azienda con una grande storia e un futuro promettente. Esportiamo tecnologia, prodotti e servizi a livello globale. Siamo orgogliosi delle nostre filiali che servono i nostri clienti. INTRALOT è una società con un dna unico che è riuscita a penetrare in mercati in cui sembrava impossibile stabilire una presenza, una società che è passata dall’essere uno spin-off al raggiungimento e al mantenimento di una posizione molto importante. Nel mio nuovo ruolo non vedo l’ora di lavorare per i progressi dinamici dell’azienda”.

Dimitriadis è entrato in INTRALOT nel 2007. Dalla sua precedente posizione ha plasmato la strategia del Gruppo in Technology e gestito la consegna di soluzioni e servizi INTRALOT in 47 giurisdizioni in tutto il mondo. Ha anche costruito i quadri di gestione dei rischi aziendali, innovazione, sicurezza informatica, privacy, trasformazione tecnologica e protezione della proprietà intellettuale di INTRALOT. Ha una leadership ed esperienza nel Board e due mandati come Presidente del Board dell’ISACA, un’associazione globale senza scopo di lucro che serve professionisti in 180 paesi. Dimitriadis lavora nel settore tecnologico da 19 anni e detiene 3 brevetti e 6 premi. Ha conseguito una laurea in ingegneria elettrica e informatica presso l’Università di Patrasso e un dottorato di ricerca in Sicurezza e tecnologia dell’informazione dell’Università del Pireo.

