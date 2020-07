INTRALOT, Bill Keleris è il vincitore di Bloomen Blockchain Hackathon

INTRALOT è orgogliosa di annunciare che Bill Keleris, ingegnere di automazione, è il vincitore di Bloomen Blockchain Hackathon, un progetto internazionale cofinanziato dal programma Horizon 2020 dell’Unione Europea e coordinato da un consorzio di aziende leader. Il progetto esplora come la tecnologia Blockchain potrebbe essere utilizzata per una migliore gestione delle risorse dei media digitali e la competizione globale si è svolta come evento digitale durante la settimana di Bloomen dal 28 al 29 maggio 2020.

Il CEO del gruppo INTRALOT, il Dr. Chris Dimitriadis, ha commentato: “Vorrei congratularmi con Bill, illustre membro degli ingegneri professionisti di INTRALOT, per l’ottimo risultato ottenuto nella creazione di una nuova applicazione decentralizzata. Sfruttando la tecnologia all’avanguardia della Blockchain, la lotteria e l’industria dei giochi saranno introdotti a nuovi modelli di business che possono accelerare la trasformazione guidata dal digitale”.

Bill Keleris, ha dichiarato: “Vorrei ringraziare tutti i partecipanti a questo grande evento per avermi dato questa straordinaria opportunità e averlo reso un’esperienza così meravigliosa. Ho sempre desiderato creare una piattaforma social con contenuti musicali che fosse gratuita, facile da usare e accessibile a tutti sulla base delle tecnologie Blockchain e Bloomen Hackathon è stato l’evento giusto. Sono orgoglioso di essere un membro della famiglia INTRALOT, un’azienda dinamica che guida l’intelligenza di gioco con innovazione, integrità e ispirazione”.

