INTRALOT annuncia il successo di INTRALOT Canvas e dei nuovi giochi eSports per la TSLC

INTRALOT è lieta di annunciare il successo di INTRALOT Canvas, del suo avanzato sistema di gestione dei contenuti (CMS) e dei nuovi giochi eSports per Taiwan Sports Lottery Corporation (TSLC), l’operatore di scommesse con licenza esclusiva sul mercato. Con il time-to-market, un elemento chiave di differenziazione nello spazio digitale, INTRALOT Canvas consentirà a TSLC di creare e configurare rapidamente un portale di scommesse HTML5 reattivo che offre un’esperienza di scommesse completa, ottimizzata per tutte le dimensioni dello schermo, con soluzioni personalizzate e ricche di contenuti. INTRALOT Canvas è un CMS veramente potente, con strumenti software integrati come personalizzazione, analisi, coinvolgimento dei giocatori e marketing e un set completo di funzionalità specifiche per le scommesse. I nuovi giochi eSports sono basati su SPORTRADAR, il primo è il principale e più popolare League of Legends, disponibile sia nei canali retail che online.

Ted Lin, Presidente di TSLC, ha dichiarato: “Siamo lieti di aver integrato con successo il nuovo CMS multi-tool INTRALOT Canvas, che ci aiuterà ad affrontare l’efficienza operativa e ad ottenere una risposta rapida al time-to-market”, ha affermato. Inoltre, l’introduzione di nuovi giochi eSports a Taiwan ci darà l’opportunità di entrare nel mercato delle scommesse eSports e ampliare il nostro portafoglio clienti in diversi segmenti”.”

Chris Dimitriadis, CEO del gruppo INTRALOT , ha spiegato: “Siamo entusiasti di vedere il nostro partner di lunga data nel TSLC di Taiwan, che apre la strada ai giochi e continua a crescere. Con INTRALOT sfruttiamo la nostra competenza tecnologica per soddisfare la domanda del mercato e aiutare i nostri clienti a offrire costantemente ai loro giocatori un intrattenimento di gioco elevato”.

