INTRALOT aggiorna le proprie strategie di mercato per contrastare la crisi del COVID-19

Le attuali prospettive per il business dei giochi indicano che il GGR globale del settore dovrebbe fino a 400 miliardi di dollari, circa il 15% in meno rispetto alle previsioni prima dell’epidemia del COVID -19 , influenzato in modo significativo dal rinvio o dalla cancellazione dei principali eventi sportivi. Dall’inizio di marzo 2020, INTRALOT ha risposto alla pandemia attivando il piano di continuità operativa certificato WLA e utilizzando la tecnologia per consentire immediatamente all’80% circa del proprio personale di lavorare in remoto, rispettando le istruzioni delle autorità pubbliche, la salute e la sicurezza, preservando così la continuità aziendale per i suoi clienti. La chiusura dei negozi e la mancanza di contenuti di scommesse sportive sono le principali fonti di impatto sui ricavi dell’azienda. Le consociate del gruppo hanno presentato domanda per programmi di supporto governativo relativi ai flussi di personale in Australia e Malta, mentre ulteriori misure di mitigazione sono state prese in tutte le operazioni con un approccio basato sul rischio, con conseguente differimento stimato del Capex in prossimità di 13 milioni di euro e riduzioni dell’Opex di circa 15 milioni di euro. Nelle operazioni statunitense, i dati di marzo e inizio aprile mostrano un elevato grado di resilienza a seguito della mancata chiusura di molte attività al dettaglio, tuttavia, la mancanza di contenuti di scommesse sportive ha portato a ritardi nel contributo anticipato all’EBITDA. Parallelamente, INTRALOT ha recentemente mantenuto Evercore Partners e Allen & Overy, rispettivamente come consulenti finanziari e legali, per rivedere e implementare alternative strategiche. Il processo di revisione strategica includerà la valutazione di tutte le opzioni finanziarie disponibili per ottimizzare il capitale, al fine di posizionare al meglio la Società per cogliere le opportunità di crescita nei mercati chiave e massimizzare il valore degli stakeholder. La Società rivedrà costantemente la situazione al fine di proteggere la sicurezza dei suoi dipendenti e l’integrità del suo funzionamento.

