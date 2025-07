Intralot acquisisce la divisione digitale internazionale di Bally’s: nasce un nuovo colosso globale del gaming

Intralot S.A., azienda greca attiva nella tecnologia e nei servizi per il gioco pubblico, ha annunciato l’acquisizione della divisione International Interactive di Bally’s Corporation, in un’operazione dal valore complessivo di 2,7 miliardi di euro. Nasce così un nuovo player globale nel mondo del gaming digitale e delle lotterie, con un’impronta significativa nei mercati chiave di Europa e Nord America.

Il consiglio di amministrazione di entrambe le società ha approvato l’accordo definitivo, che prevede il pagamento di 1,53 miliardi di euro in contanti e 1,136 miliardi di euro in azioni Intralot di nuova emissione. Al termine dell’operazione, Bally’s – attuale maggiore azionista – diventerà socio di maggioranza della nuova Intralot, che continuerà a essere quotata alla Borsa di Atene.

Sokratis Kokkalis, fondatore e presidente di Intralot, ha definito l’operazione “una giornata storica”, sottolineando come la società da lui fondata 33 anni fa sia oggi pronta a una nuova fase di espansione globale. “Non è solo una crescita per Intralot, ma anche un segnale forte per l’economia greca e per il mercato dei capitali del Paese”, ha aggiunto.

Soohyung Kim, presidente di Bally’s e vice presidente di Intralot, ha parlato di “una dichiarazione d’intenti per creare un campione globale nel gioco online e nelle lotterie”, con solide basi finanziarie e ambizioni internazionali.

A guidare la nuova Intralot sarà Robeson Reeves, attuale CEO di Bally’s, mentre Nikolaos Nikolakopoulos, attuale CEO del gruppo greco, assumerà la guida della divisione Lotterie. Il board sarà composto da 11 membri, con una maggioranza indipendente, e vedrà tra gli altri la conferma di Kokkalis e Kim.

Il closing dell’operazione è atteso per il quarto trimestre del 2025, subordinato alle approvazioni degli azionisti, delle autorità antitrust e di regolazione del gioco.

Nel frattempo, Bally’s ha già aumentato la propria partecipazione in Intralot dal 26,86% al 33,34%, attivando così l’obbligo di un’offerta pubblica di acquisto sul restante capitale secondo la normativa greca.

La società risultante potrà contare su ricavi annui combinati di circa 1,1 miliardi di euro e margini EBITDA attesi del 38%, con flussi di cassa molto solidi. Le opportunità di crescita includono l’espansione nei mercati B2C internazionali, l’ingresso nel segmento delle charity lottery in Regno Unito e Stati Uniti, e l’integrazione di programmi fedeltà e marketing data-driven.

