International Game Technology nomina Fabio Celadon Vice Presidente esecutivo, Strategia e sviluppo aziendale

Fabio Celadon sarà responsabile delle funzioni di strategia, fusioni e acquisizioni di IGT e di informazioni sulla competitività. Sotto la guida di Fabio, il gruppo monitorerà le tendenze del settore e della concorrenza nei mercati principali e adiacenti di IGT; sviluppare la strategia di portafoglio; identificare le iniziative chiave del portafoglio e supportare i CEO delle unità operative nell’individuazione e nell’esecuzione delle loro iniziative strategiche; attuare la strategia di fusione e acquisizione del Gruppo, gestendo la valutazione degli accordi, strutturando, negoziando e coordinando i team interfunzionali e i consulenti esterni. Celadon sarà i leader di tre aree funzionali: strategia; fusioni e acquisizioni; intelligenza competitiva.

Marco Sala, CEO di IGT, ha dichiarato: “Fabio Celadon è un membro importante del gruppo dirigente senior di IGT. Attendo con impazienza i suoi contributi in questo nuovo ruolo”. Fabio vanta oltre 17 anni di esperienza di gioco globale lavorando in presso IGT e le sue società legacy. Da quando ha assunto il ruolo di CFO di Lottomatica SpA nel 2002, ha acquisito esperienza strategica e operativa da ruoli che spaziano da Strategia e Sviluppo aziendale, Operazioni e Sviluppo aziendale per IGT in Europa, Nord America e Asia prima del suo ultimo ruolo come SVP, Portfolio di giochi.

PressGiochi