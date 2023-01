International Casino Conference, si lavora per l’acquisizione di Palms Las Vegas  

L’International Casino Conference, che si svolgerà lunedì 6 febbraio e funge da sipario per l’ICE London (7-9 febbraio), vedrà la partecipazione di un totale di 150 leader di pensiero del

L’International Casino Conference, che si svolgerà lunedì 6 febbraio e funge da sipario per l’ICE London (7-9 febbraio), vedrà la partecipazione di un totale di 150 leader di pensiero del settore che fornirà informazioni preziose e opinioni su politiche di gioco, mercati emergenti, regolamentazione, spesa per l’intrattenimento, approfondimenti esclusivi sui principali progetti di sviluppo di casinò che fanno notizia nel settore.

Cynthia Kiser Murphey, General Manager, Palms Casino Resort Las Vegas e Laurens Vosloo, CEO San Manuel Casino saranno tra i leader di pensiero globali che condivideranno la loro esperienza in relazione all’apertura nell’aprile 2022 del Palms Casino Resort da parte della San Manuel Gaming & Hospitality Authority, apertura avvenuta appena 132 giorni dopo aver ricevuto la licenza per operare.

In vista della presentazione che si terrà presso l’ICC, Laurens Vosloo, membro del comitato di gestione, San Manuel Gaming & Hospitality Authority e amministratore delegato della San Manuel Band of Mission Indians ha dichiarato: “Possedere un casinò resort nella mecca dell’intrattenimento e del gioco di Las Vegas

era una visione a lungo termine realizzata come parte della strategia di investimento e diversificazione di Tribe. All’International Casino Conference, condivideremo la storia della San Manuel Band of Mission Indians e di come hanno fatto la storia diventando la prima tribù di nativi americani a possedere e gestire interamente un casinò resort a Las Vegas”.

Vosloo ha aggiunto: “La tribù San Manuel è nota per la sua generosità e il contributo alla costruzione di comunità come un modo per mostrare la loro gratitudine per la gentilezza che gli altri hanno mostrato loro durante il loro viaggio verso l’autosufficienza e la sovranità.

Il viaggio della San Manuel Band of Mission Indians attraverso il tempo per diventare uno dei principali operatori della California meridionale e la loro storica acquisizione di Palms ha comportato molte scoperte lungo la strada. Provvedere alla comunità è al centro dei valori di Tribe, inclusa la creazione di posti di lavoro per 1.200 membri del team, il 50% dei quali erano membri del team Palms”.

Riflettendo sulle enormi sfide logistiche legate alla preparazione di un luogo di ospitalità così iconico, Cynthia Kiser Murphey, General Manager, Palms Casino Resort Las Vegas, ha commentato: “Il nostro team ha aperto Palms in meno di quattro mesi, un periodo che ha incluso l’approvvigionamento, l’assunzione e la formazione di 1.200 membri eccezionali del team; superare i problemi di approvvigionamento strategico e della catena di fornitura e affrontare le incognite che abbiamo incontrato come prima entità tribale a possedere e gestire un casinò resort a Las Vegas. Siamo grati che così tanti membri originali del team Palms si siano uniti nuovamente al nostro team all’apertura. I membri del team hanno espresso il desiderio di tornare a causa della magia che provano quando lavorano qui insieme. La loro energia ed entusiasmo sono le ragioni per cui Palms continua a prosperare”.

Per ulteriori informazioni sull’International Casino Conference che si terrà presso ICC Capital Suite, ExCeL London: www.icelondon.uk.com/ice-vox/international-casino-conference

PressGiochi è media partner di ICE London e sarà presente allo stand SD5-C