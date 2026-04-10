Interazar, Melilla partecipa con una delegazione di grande livello che rafforza il suo impegno verso la Fiera

La Città Autonoma di Melilla tornerà a posizionarsi in prima linea nel settore con la sua partecipazione a Interazar, un evento che, edizione dopo edizione, si consolida come il principale termometro dell’industria nazionale. La città sarà presente il prossimo 28 e 29 aprile con una rappresentanza di rilievo che dimostra il suo sostegno istituzionale alla Fiera, nonché il suo fermo impegno verso il settore.

Sotto il marchio della sua identità tecnologica e del progetto Melilla Digital Hub, la delegazione melillense arriva a Interazar con un messaggio chiaro: consolidare la propria posizione come uno degli ambienti più competitivi per l’industria del gioco.

Lo ha dichiarato Jesús Martínez, direttore generale dell’Innovazione e della Tecnologia, che ha sottolineato come la città partecipi “con grande entusiasmo” alla Fiera Spagnola del Gioco, da lui considerata un “punto di riferimento a livello nazionale”, dove si riuniscono i principali attori di un’industria “così importante per l’ecosistema tecnologico di Melilla”.

Martínez ha evidenziato il valore di Interazar come punto d’incontro con aziende e professionisti con cui la città intrattiene da anni relazioni consolidate, sottolineando l’interesse a rafforzare ulteriormente questi legami e a promuovere i punti di forza di Melilla. Tra questi, ha messo in risalto un regime economico e fiscale che definisce “imbattibile” nel contesto nazionale ed europeo, insieme a un insieme di strumenti e supporto istituzionale che, a suo avviso, rendono la città particolarmente attrattiva per lo sviluppo del settore.

“Quale luogo migliore di Interazar, dove partecipiamo da tanti anni e dove siamo sempre accolti così bene a ogni edizione”, ha aggiunto Martínez.

In questa occasione, la delegazione avrà una presenza significativa presso il proprio stand, composta da profili tecnici, giuridici e di comunicazione. Faranno parte del team Eva Arrieta ed Emilia González, della Direzione Generale dell’Innovazione Tecnologica, affiancate dagli avvocati specializzati in fiscalità di Loyra, nonché dal team di comunicazione di iMelilla Digital Hub, composto da Borja Tapia-Ruano, Sandra Liarte, Luisma Rincón e Venancio Mateo.

La partecipazione di Melilla a Interazar il 28 e 29 aprile rappresenterà una vera e propria dichiarazione d’intenti, con l’obiettivo di aumentare la visibilità, attrarre talenti e aziende e consolidarsi come uno dei poli emergenti del gioco online e dell’innovazione in Spagna.

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