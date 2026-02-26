Newsletter

26 Febbraio 2026 - 10:07

Interazar conferma la nuova età d’oro dell’Amusement in Spagna

La Fiera Spagnola del Gioco rafforza il suo ruolo come vetrina della crescita dell’intrattenimento ricreativo nazionale.

26 Febbraio 2026

Il settore dell’intrattenimento acquista nuovo slancio alla Fiera Spagnola del Gioco e si consolida come una solida scommessa nella prossima edizione di Interazar. La manifestazione, autenticamente spagnola e con una traiettoria indiscutibile, riflette così l’eccellente momento che sta vivendo questa industria, sempre più influente nel panorama nazionale.

Interazar si prepara ad accogliere un’ampia e solida rappresentanza di espositori, in un’edizione in cui il peso dell’intrattenimento sarà più visibile che mai. L’Amusement arriva in piena forma, con proposte rinnovate, tecnologia applicata all’esperienza dell’utente e una chiara vocazione alla crescita. Questa evoluzione naturale ha progressivamente rafforzato la convivenza tra settori che si sostengono reciprocamente sotto lo stesso tetto fieristico.

Tra le aziende che hanno già confermato la loro presenza figurano Electrocoin, punto di riferimento internazionale nei sistemi di intrattenimento; Progames, nota per la sua costante attenzione all’innovazione; R. Franco (Rvos. León), con un catalogo sempre più orientato all’esperienza del giocatore; Pasgon Play, azienda specializzata in servizi e sviluppi elettronici che torna dopo il debutto dello scorso anno; Euro Orino, sinonimo di affidabilità ed evoluzione tecnologica; e Toys and Factory, focalizzata sull’intrattenimento familiare e sui nuovi format di svago.

Tutte queste aziende, insieme a molte altre, saranno presenti presso IFEMA il 28 e 29 aprile con le loro ultime innovazioni, pronte a dimostrare che il settore dell’Amusement sta vivendo una nuova età dell’oro. Una realtà che rafforza il ruolo di Interazar come fedele termometro dell’industria e come punto d’incontro imprescindibile per comprendere in quale direzione stia evolvendo il settore del gioco e dell’intrattenimento spagnolo.

 

