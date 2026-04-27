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Interazar 2026: tutto pronto per il grande appuntamento annuale all’IFEMA di Madrid

Domani, 28 aprile, Interazar torna in scena all’IFEMA con una sensazione chiara: il settore ha voglia di fiera. Interazar inaugura una nuova edizione con il sostegno di produttori, operatori, istituzioni

27 Aprile 2026

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Domani, 28 aprile, Interazar torna in scena all’IFEMA con una sensazione chiara: il settore ha voglia di fiera. Interazar inaugura una nuova edizione con il sostegno di produttori, operatori, istituzioni e professionisti che hanno reso questo evento il più autentico per l’industria spagnola.

I numeri parlano da soli. Il record di accrediti in appena 24 ore è stato il primo segnale di ciò che sta per arrivare: una partecipazione ampia, attiva e con grande dinamismo fin dal primo momento. Non si tratta solo di numeri, ma di atmosfera. Interazar torna a essere quel luogo in cui il settore si riconosce, si incontra e mette sul tavolo la direzione che vuole prendere.

Aziende come Luckia, Comatel, Infinity Gaming, Orenes Zone, PEJ, IPS o Electrocoin torneranno a svolgere un ruolo di primo piano, insieme a un buon numero di imprese del settore dell’intrattenimento che riflettono la forte crescita di questo segmento dell’industria. Un mix che definisce bene ciò che è oggi Interazar: una vetrina reale del mercato spagnolo.

A ciò si aggiunge la presenza confermata di un gran numero di regolatori provenienti da diverse Comunità Autonome, a dimostrazione che all’interno dell’industria c’è spazio anche per il dialogo tra imprese e amministrazione.

Interazar si riafferma ancora una volta e, con oltre quattro decenni di storia alle spalle, continua a essere la fiera in cui il gioco spagnolo si incontra, si misura e progredisce.

 

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