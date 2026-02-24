Newsletter

24 Febbraio 2026 - 12:24

INTERAZAR 2026: Luckia, Comatel e Infinity Gaming protagonisti dell’evento spagnolo

I tre grandi del Settore riaffermano il loro impegno verso il principale punto d’incontro del Settore spagnolo.

24 Febbraio 2026

Interazar si conferma ancora una volta come la grande vetrina del Gioco spagnolo e, ancora una volta, potrà contare sul sostegno di tre riferimenti assoluti del Settore: Luckia, Comatel e Infinity Gaming. Dopo l’enorme successo ottenuto nella scorsa edizione, la partecipazione di questi tre grandi protagonisti dell’Industria non lascerà nessuno indifferente. Il loro impegno verso Interazar conferma ancora una volta la solidità di questa manifestazione genuinamente spagnola, che continua a dettare il ritmo dell’Industria.

Il 28 e 29 aprile prossimi il quartiere fieristico IFEMA di Madrid diventerà il punto di incontro del Settore. La Fiera Spagnola del Gioco arriva ancora una volta ricca di innovazione, opportunità di business e visione del futuro, senza perdere la propria identità né il legame con la realtà imprenditoriale del Paese.

La rinnovata presenza di Luckia, Comatel e Infinity Gaming rafforza il carattere strategico di una Fiera che continua a essere sinonimo di eccellenza, professionalità e impegno a favore del Gioco privato in Spagna.

 

PressGiochi

