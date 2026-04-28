Interazar 2026 al via oggi a Madrid

La Fiera Spagnola del Gioco prende il via oggi a Madrid, presso IFEMA, con la partecipazione di aziende, regolatori e professionisti del settore. Oggi, 28 aprile, Interazar 2026 apre ufficialmente

La Fiera Spagnola del Gioco prende il via oggi a Madrid, presso IFEMA, con la partecipazione di aziende, regolatori e professionisti del settore.

Oggi, 28 aprile, Interazar 2026 apre ufficialmente i battenti e torna a riunire, per due giornate, l’industria spagnola del gioco, mantenendo il suo format tradizionale e un focus fortemente orientato al mercato nazionale.

Fin dalle prime ore del mattino, produttori, operatori, distributori e aziende del comparto dell’intrattenimento saranno presenti nel quartiere fieristico IFEMA Madrid, in un appuntamento che riflette la vitalità e la diversità del settore. Tra gli espositori figurano realtà di primo piano come Luckia, Comatel, Infinity Gaming, Orenes Zone, IPS ed Electrocoin, protagonisti anche in questa edizione della principale manifestazione del settore in Spagna.

L’inaugurazione ufficiale, con il tradizionale taglio del nastro alla presenza delle diverse amministrazioni partecipanti, è prevista per le ore 12:00.

Interazar resterà aperta oggi e domani, dalle 10:00 alle 18:30, offrendo due giornate dedicate al networking diretto, alle opportunità commerciali e all’analisi delle principali tendenze del settore.

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