Inter – Juventus da brividi: nerazzurri a 2.50, bianconeri a 2.75 sull’app Sisal Matchpoint e su Sisal.it

Inter – Juventus infiamma la 18esima giornata di Serie A, una sfida chiave nella lotta scudetto che, per gli esperti di Sisal Matchpoint, è apertissima. Conte deve sfatare la maledizione degli scontri diretti e anche il tabù con i bianconeri, con cui non ha ancora mai vinto da quando siede sulla panchina interista. Stavolta i nerazzurri hanno il pronostico a favore, seppur di poco: il successo interista è a 2.50, indietro di un soffio la Juventus, a 2.75, il pareggio è a 3.50. Grande indecisione anche tra gli scommettitori che però credono più negli uomini di Pirlo: il 39% ha puntato sulla vittoria interista, il 43% su quella dei bianconeri. A sfidarsi anche i due principali candidati a vincere il titolo di capocannoniere, Lukaku da una parte e Ronaldo dall’altra, 12 goal il primo, 15 il secondo. Anche la sfida del goal tra i due bomber è in bilico, a segnare di più dovrebbe essere CR7, a 3.00, a 3.50 il belga, lo stesso numero di reti si gioca a 2.00. Il Milan sarà spettatore interessato della sfida tra le dirette avversarie per lo scudetto. I rossoneri, nel posticipo del lunedì, vanno a Cagliari per difendere il primo posto e hanno la strada in discesa, a 1.50, si sale a 6.25 per l’impresa dei sardi, il pareggio è a 4.50. Sicuri gli scommettitori, il 93% ha puntato sul segno 2 nel match.

Il Napoli ospita la Fiorentina, la squadra di Gattuso cerca continuità per restare agganciata al treno Champions League. In casa gli azzurri non vincono da un mese, con la viola dovrebbe arrivare finalmente il successo, proposto a 1.57, i toscani vincendo con il Cagliari si sono allontanati dalle zone calde della classifica ma al Maradona sarà difficile uscire imbattuti, il successo è a 5.75, il pareggio a 4.25. Il 90% degli scommettitori crede nella vittoria degli azzurri. L’Atalanta in questo 2021 ha ripreso a correre a pieno ritmo. I nerazzurri ospitano il Genoa, in ripresa dall’arrivo in panchina di Ballardini ma che difficilmente farà punti al Gewiss Stadium: il successo nerazzurro sembra certo, a 1.25, si sale fino a 12 volte la posta per l’impresa rossoblù, alta anche la quota pareggio, a 6.00. La squadra di Gasperini ha ricominciato a travolgere gli avversari a suon di goal, solo nelle ultime 3 partite ne hanno messi a segno 12: l’opzione che i nerazzurri segnino più di due reti al Genoa è a 1.75.

PressGiochi