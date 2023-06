INTER E MANCHESTER CITY SI AFFRONTANO IN FINALE DI CHAMPIONS LEAGUE PER SCRIVERE LA STORIA. CHI TRIONFERÀ? SU STARCASINÒ BET ROMELU LUKAKU PRIMO MARCATORE È QUOTATO A 11,50

Lo spettacolo delle coppe europee è giunto al termine con il più importante degli appuntamenti: va in scena domani sera la finale della Champions League 2022/23. Presso l’Ataturk Olympic Stadium di Istanbul, Manchester City e Inter si daranno battaglia per conquistare un posto nell’Olimpo del calcio. Le due squadre sono arrivate all’atto conclusivo del torneo dopo aver battuto in semifinale rispettivamente Real Madrid e Milan, due dei club europei più titolati della storia. Sarà una gara ricca di emozioni e possibili colpi di scena, come confermano le quote di StarCasinò Bet!

Domani sera alle ore 21:00 il fischio d’inizio della sfida tra Manchester City e Inter, il primo incontro ufficiale tra questi due club in competizioni europee. Sarà la quinta finale di Coppa dei Campioni/Champions League tra una squadra inglese e una italiana: nei quattro precedenti la formazione inglese è sempre stata il Liverpool, che ha conquistato la vittoria nel 1984 contro la Roma e nel 2005 contro il Milan e ha perso le finali del 1985 e del 2007 rispettivamente contro Juventus e Milan. Per i nerazzurri si tratta dell’undicesima finale in una grande competizione europea e solo Juventus (16) e Milan (14) ne contano di più tra i club italiani. La squadra di Guardiola potrebbe diventare la quarta formazione inglese a vincere la Champions League, dopo Manchester United, Liverpool e Chelsea. Riusciranno i Citizens a conquistare la coppa dalle grandi orecchie? Loro sono ampiamente favoriti, con la quota fissata a 1,50, mentre la vittoria dell’Inter è data a 6,40 e il pareggio a 4,55.

Su StarCasinò Bet sono disponibili tutte le statistiche e le informazioni sulla Champions League e su tutte le più amate competizioni sportive!

Le quote nel dettaglio:

Sabato 10 giugno:

1,50 MANCHESTER CITY, 4,55 pareggio, 6,40 INTER

*Nota: tutte le quote inserite sono soggette a variazioni.

PressGiochi