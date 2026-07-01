Innovazione tecnologica, ricerca e formazione avanzata: firmato accordo di collaborazione tra ADM e Università Degli Studi Roma Tre

L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM) e l’Università degli Studi Roma Tre hanno siglato oggi, a Roma, un accordo di collaborazione con l’obiettivo di realizzare studi sui temi dell’innovazione

L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM) e l’Università degli Studi Roma Tre hanno siglato oggi, a Roma, un accordo di collaborazione con l’obiettivo di realizzare studi sui temi dell’innovazione tecnologica e della sicurezza informatica, oltreché promuovere attività di formazione avanzata.

L’Accordo, sottoscritto dal direttore dell’Agenzia, Roberto Alesse, e dal Rettore dell’Università, Massimiliano Fiorucci, punta a una partnership di ampio respiro orientata a sviluppare soluzioni e servizi innovativi per cittadini, professionisti e imprese, nonché ad arricchire la formazione accademica e professionale e a condurre analisi e ricerche su progetti di trasformazione digitale della Pubblica Amministrazione.

Tra le iniziative, spicca lo sviluppo di analisi in materia di cybersecurity e protezione delle informazioni, la sperimentazione di nuove modalità didattiche, la partecipazione a bandi europei di finanziamento, l’organizzazione di eventi divulgativi e convegni sulle tecnologie dell’informazione.

“Questa intesa esprime una precisa visione strategica. L’Agenzia, infatti, vuole essere un’Amministrazione aperta al confronto con il sapere scientifico per contribuire attivamente all’evoluzione delle politiche pubbliche e dei modelli di governo dell’economia. Il nostro lavoro, che si sviluppa in aree complesse come i tributi doganali, i giochi pubblici, le accise e i controlli su merci e persone, impone una ricerca costante di innovazione. Da parte nostra, possiamo mettere a disposizione un know-how vasto e articolato su flussi doganali, scambi commerciali internazionali, canali logistici globali, fenomeni quali evasione, frode e contraffazione. Il bagaglio esperienziale che disponiamo su queste tematiche, con l’approccio scientifico che l’Ateneo garantisce, può fornire un contributo concreto alla sicurezza economica del Paese, alla protezione dell’Erario e alla semplificazione delle procedure che ogni giorno coinvolgono milioni di operatori” ha spiegato il direttore dell’Agenzia Roberto Alesse.

“L’accordo con l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli conferma l’impegno di Roma Tre nel promuovere una ricerca di eccellenza e una formazione sempre più attenta alle trasformazioni della società contemporanea – ha dichiarato il Rettore dell’Università Roma Tre, Massimiliano Fiorucci – La cybersicurezza, la protezione dei dati e l’innovazione tecnologica rappresentano oggi sfide strategiche per tutti: istituzioni, imprese e cittadini. Come Ateneo, vogliamo non solo accogliere questi cambiamenti, ma contribuire ad anticiparli attraverso attività di ricerca avanzata, collaborazioni con le amministrazioni pubbliche e percorsi formativi capaci di sviluppare competenze altamente qualificate. Questa partnership rafforza la nostra missione di mettere il sapere scientifico al servizio del Paese, favorendo la crescita di una cultura dell’innovazione responsabile, della sicurezza digitale e della trasformazione tecnologica sostenibile”.

L’accordo avrà una durata di 36 mesi, con la possibilità di essere rinnovato per ulteriori tre anni, e prevede l’impiego di strumentazioni, risorse e strutture da parte di entrambe le Istituzioni.

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