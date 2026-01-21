Innovazione e visione premium: Novomatic presenta XTENSION LINK e nuove VLT verticali

Barcelona – Novomatic è presente in questi giorni all’ICE di Barcellona con una vetrina di primo piano all’insegna dell’innovazione. Al centro dell’offerta spiccano XTENSION LINK, i nuovi diffusori progressivi multifunzione e un cabinet premium di nuova generazione, pensato per ridefinire l’esperienza di gioco nel segmento VLT.

XTENSION LINK introduce funzionalità avanzate capaci di garantire risultati solidi e sostenibili nei casinò di tutto il mondo.

Nel corso della manifestazione abbiamo incontrato Niccolò Beghetti, Game Content Business Analysis Manager di Novomatic Italia, che ci ha illustrato il nuovo cabinet verticale con schermo curvo, una delle novità più rilevanti esposte allo stand che presto arriveranno nelle sale italiane. Si tratta di una soluzione già affermata in numerosi mercati internazionali e ora pronta ad arrivare anche in Italia con contenuti sviluppati specificamente per il mercato nazionale.

“Si tratta – ci spiega il manager – di un formato già affermato in molti mercati internazionali che arriva ora anche in Italia con giochi sviluppati appositamente per il pubblico nazionale. In questo ambito, Novomatic conferma il proprio ruolo di leader nell’introduzione di soluzioni innovative e di qualità.

Nelle sale Admiral il cabinet sarà proposto nella configurazione a quattro postazioni. L’azienda sta investendo molto anche nel modo in cui il prodotto viene presentato in sala, con l’obiettivo di portare nelle sale italiane un’esperienza sempre più vicina a quella del casinò, recuperando un’attenzione che negli anni passati era stata meno centrale.

I giochi sono stati progettati nativamente per questo cabinet e sfruttano l’intera altezza del monitor, consentendo un’espansione dinamica dell’area di gioco. Si tratta della prima famiglia di titoli dedicata esclusivamente a questo formato, pensata per valorizzarne appieno le caratteristiche. Tra questi spicca Book of Ra – Golden Extension Link, che introduce una meccanica in cui l’area di gioco può ampliarsi e, al verificarsi di determinate condizioni, attivare una nuova fase bonus in modalità lock and spin.

Questo bonus rappresenta un’evoluzione di meccaniche già viste, come quelle dei Cash Connection, ed è progettato per allungare sensibilmente l’esperienza di gioco, rispondendo a una delle principali esigenze dei giocatori: avere fasi di intrattenimento più lunghe e coinvolgenti.

Dal punto di vista del mobile, il cabinet integra un terzo monitor, utilizzato per la selezione dei giochi e già sperimentato in altri modelli, ma qui parte integrante della dinamica complessiva. Il giocatore può interagire direttamente con la macchina attraverso questo schermo, rendendo l’esperienza più intuitiva e immersiva.

Nel complesso, il cabinet è pensato per le migliori sale, che avranno così uno strumento in più per differenziarsi dall’offerta più generica, grazie a un’esperienza che richiama atmosfere, suoni e dinamiche tipiche del casinò. È una delle grandi novità dell’anno, già affermata a livello internazionale e destinata, secondo le aspettative, a riscuotere successo anche sul mercato italiano”.

