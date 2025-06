Innovazione e responsabilità: le iniziative di Novomatic Italia per un gioco consapevole

Durante il convegno “Strategie e Innovazione per il Gioco Responsabile”, due figure chiave di Novomatic Italia, Mara Di Lecce e Jessica Cozzi, hanno condiviso le strategie messe in campo dall’azienda

Durante il convegno “Strategie e Innovazione per il Gioco Responsabile”, due figure chiave di Novomatic Italia, Mara Di Lecce e Jessica Cozzi, hanno condiviso le strategie messe in campo dall’azienda per promuovere un gioco responsabile, con particolare focus sull’utilizzo della tecnologia e della formazione.

Mara Di Lecce, Direttore Comunicazione e Marketing di Novomatic Italia ha affermato: “Le persone sono al centro della nostra strategia di gioco responsabile. Solo attraverso un lavoro sinergico con i professionisti del mondo accademico possiamo assicurare l’efficacia delle nostre azioni. Le nostre attività si sviluppano su due direttrici principali: la formazione dei nostri direttori di sala, con un programma che coinvolge 450 risorse, e la comunicazione. Un cliente pienamente informato sui nostri prodotti e su come vengono offerti è essenziale. La tecnologia è uno degli strumenti attraverso i quali sviluppiamo il tema del gioco responsabile.”

Jessica Cozzi, direttrice videolotteries, Novomatic Italia ha presentato il futuristico cabinet Vlt realizzato dall’azienda “Per noi, il gioco responsabile è un principio etico fondamentale. Ci sentiamo parte attiva di un sistema che garantisca che il gioco rimanga un momento ludico sano e consapevole. Crediamo che la tecnologia possa rappresentare una leva fondamentale in questo processo. Da tempo investiamo in questo ambito e, grazie a questo background, abbiamo sviluppato un nuovo cabinet VLT che introduce innovazioni sia tecnologiche che di responsabilità. Tra queste, il riconoscimento dell’età dei giocatori con un sistema di intelligenza artificiale, rispettando la normativa sulla privacy GDPR. Abbiamo inoltre implementato un algoritmo di AI per rilevare comportamenti anomali, che potrebbero indicare derive patologiche, e introdotto strumenti che permettono di impostare limiti di spesa. Abbiamo anche creato una soluzione interna all’app che consente ai giocatori di monitorare in tempo reale il tempo e denaro speso, offrendo loro la possibilità di autoescludersi. Ogni giocatore può impostare quanto desidera giocare e per quanto tempo, e il secondo livello di supporto consente al concessionario di stabilire limiti massimi di tempo e denaro.”

Un impegno continuo che riflette la responsabilità di Novomatic Italia nel promuovere un gioco sicuro e consapevole.

