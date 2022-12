Ingrassia (Sisal): “Wincity la punta di diamante del network Sisal, per un’offerta di qualità” – Video

Milano – “Accogliamo Simone Rugiati nelle sale Sisal Wincity con grande piacere, di lui ci piace tutto. E’ stata da parte nostra una selezione molto accurata, lui ha sposato in toto il nostro progetto. Simone è stato una scelta di testa, ragionata, perché lui è in grado di coniugare la grande capacità di fare con una grande capacità di comunicare e con uno spirito e l’ambizione di voler innovare che per noi è essenziale. Noi viviamo di intrattenimento, il gioco rappresenta solo una parte, il food&beverage sono un’altra parte. Un Drink & Play: Simone è tutto questo!”

Lo ha dichiarato Massimo Ingrassia – Retail Managing Director Sisal a PressGiochi durante la presentazione della collaborazione con lo chef Simone Rugiati a Milano.

“Simone – spiega Ingrassia – è molto attento a quello che fa e al rispetto delle materie prime: anche questo è un segno di sostenibilità, fondamentale per noi di Sisal.

Dopo 13 anni di Wincity il bilancio è eccezionale, ci hanno copiato in tanti ma ci sono riusciti in pochi! Nel nostro network di 37mila punti vendita in Italia la punta di diamante è rappresentata da Wincity, un progetto sul quale puntiamo le nostre energie per lo sviluppo di un’offerta di qualità”.

PressGiochi