Indonesia: rimossi oltre 2 milioni di contenuti online legati al gioco d’azzardo

Il Ministero indonesiano della Comunicazione e degli Affari Digitali (Komdigi) ha rimosso quasi 2,8 milioni di contenuti online nell’ultimo anno, la maggior parte legati al gioco d’azzardo online.

Secondo Alexander Sabar, Direttore Generale del Monitoraggio dello Spazio Digitale del Ministero, oltre 2,1 milioni di contenuti erano direttamente collegati a piattaforme e promozioni di gioco online. Il Ministero ha agito tra il 20 ottobre 2024 e il 16 settembre 2025, nell’ambito di una campagna nazionale in corso contro le attività digitali illegali.

La ripartizione delle rimozioni mostra che 1,93 milioni di contenuti sono stati eliminati da siti web, 97.779 da piattaforme di condivisione file, 94.004 da app di proprietà di Meta, 35.092 da Google, 17.417 da X (ex Twitter), 1.742 da Telegram, 1.001 da TikTok, 14 da Line e tre dagli store di applicazioni. I funzionari hanno descritto l’ampiezza delle rimozioni come prova delle sfide persistenti poste dalle attività digitali illegali.

Il gioco d’azzardo – sia online che offline – è severamente vietato dalla legge penale indonesiana. Nonostante il divieto, il gioco d’azzardo online continua a proliferare, attirando milioni di partecipanti. Il Centro per i Rapporti e l’Analisi delle Transazioni Finanziarie (PPATK) ha riferito che 1,07 milioni di persone hanno partecipato ad attività di gioco online nel primo trimestre del 2025. Reuters ha stimato che circa 3 milioni di indonesiani abbiano giocato nel 2023, con puntate totali vicine ai 20 miliardi di dollari.

Anche l’esposizione ai contenuti legati al gioco d’azzardo risulta diffusa. Un sondaggio condotto da Populix ha rilevato che l’82% degli utenti internet ha incontrato materiale relativo al gioco d’azzardo. Studi accademici evidenziano una forte partecipazione tra i giovani: quasi il 43% degli studenti universitari ha provato il gioco d’azzardo online, e oltre un quarto continua a giocare attivamente.

