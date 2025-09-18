Newsletter

18 Settembre 2025 - 17:38

Video

Sfoglia l'ultimo numero

Ricevi il magazine

Press Giochi

Indonesia: rimossi oltre 2 milioni di contenuti online legati al gioco d’azzardo

Il Ministero indonesiano della Comunicazione e degli Affari Digitali (Komdigi) ha rimosso quasi 2,8 milioni di contenuti online nell’ultimo anno, la maggior parte legati al gioco d’azzardo online. Secondo Alexander

18 Settembre 2025

Share the post "Indonesia: rimossi oltre 2 milioni di contenuti online legati al gioco d’azzardo"

Stampa pagina

Il Ministero indonesiano della Comunicazione e degli Affari Digitali (Komdigi) ha rimosso quasi 2,8 milioni di contenuti online nell’ultimo anno, la maggior parte legati al gioco d’azzardo online.

Secondo Alexander Sabar, Direttore Generale del Monitoraggio dello Spazio Digitale del Ministero, oltre 2,1 milioni di contenuti erano direttamente collegati a piattaforme e promozioni di gioco online. Il Ministero ha agito tra il 20 ottobre 2024 e il 16 settembre 2025, nell’ambito di una campagna nazionale in corso contro le attività digitali illegali.

La ripartizione delle rimozioni mostra che 1,93 milioni di contenuti sono stati eliminati da siti web, 97.779 da piattaforme di condivisione file, 94.004 da app di proprietà di Meta, 35.092 da Google, 17.417 da X (ex Twitter), 1.742 da Telegram, 1.001 da TikTok, 14 da Line e tre dagli store di applicazioni. I funzionari hanno descritto l’ampiezza delle rimozioni come prova delle sfide persistenti poste dalle attività digitali illegali.

Il gioco d’azzardo – sia online che offline – è severamente vietato dalla legge penale indonesiana. Nonostante il divieto, il gioco d’azzardo online continua a proliferare, attirando milioni di partecipanti. Il Centro per i Rapporti e l’Analisi delle Transazioni Finanziarie (PPATK) ha riferito che 1,07 milioni di persone hanno partecipato ad attività di gioco online nel primo trimestre del 2025. Reuters ha stimato che circa 3 milioni di indonesiani abbiano giocato nel 2023, con puntate totali vicine ai 20 miliardi di dollari.

Anche l’esposizione ai contenuti legati al gioco d’azzardo risulta diffusa. Un sondaggio condotto da Populix ha rilevato che l’82% degli utenti internet ha incontrato materiale relativo al gioco d’azzardo. Studi accademici evidenziano una forte partecipazione tra i giovani: quasi il 43% degli studenti universitari ha provato il gioco d’azzardo online, e oltre un quarto continua a giocare attivamente.

 

PressGiochi

banner articolo interno
Leggi anche

Crotone, mancato rispetto della distanza dai luoghi sensibili: sanzione di 10.000 euro per una sala giochi

Indonesia: rimossi oltre 2 milioni di contenuti online legati al gioco d’azzardo

AGSI incontra l’on. Romano: “Grazie per l’impegno contro la discriminazione bancaria nel settore giochi”

EAG Expo lancia l’app per l’edizione 2026

EGBA chiede di sostenere il nuovo standard europeo sul gioco responsabile

Formula 1 – Norris e Verstappen insidiano Piastri

Mark Watts a PressGiochi: ‘Con Aircash vogliamo rendere i pagamenti iGaming in Italia semplici, sicuri e conformi’

UK, Gambling Commission: primo report sui giocatori del mercato illegale online

The European Lotteries, Romana Girandon confermata Presidente e nominato il nuovo comitato esecutivo

Regno Unito: Frankie Foster mostra quanto sia facile accedere ai siti del mercato nero del gioco d’azzardo

Stati Uniti. New Jersey: ad agosto, il gioco online domina il mercato con entrate pari a $248,4 mln

GdF, Sassari: intensificati i controlli su giochi e scommesse illegali durante l’estate

slotmachineweb.com
bonusradar
PressGiochi

CALENDARIO EVENTI

Iscriviti alla newsletter







    Acconsento al trattamento dei dati personali. Informativa Privacy

    ×