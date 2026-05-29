Indonesia, ordinato il blocco di Polymarket dopo le scommesse sulle dimissioni del presidente

L’accesso a Polymarket è stato bloccato in Indonesia dopo che le autorità hanno stabilito che la piattaforma violava le leggi nazionali che proibiscono il gioco d’azzardo online e le scommesse

L’accesso a Polymarket è stato bloccato in Indonesia dopo che le autorità hanno stabilito che la piattaforma violava le leggi nazionali che proibiscono il gioco d’azzardo online e le scommesse speculative.

La decisione è arrivata poco dopo che la piattaforma aveva attirato l’attenzione per aver ospitato scommesse su quando il presidente Prabowo Subianto avrebbe lasciato l’incarico, nonostante il suo mandato termini ufficialmente nel 2029.

Il Ministero delle Comunicazioni e del Digitale ha dichiarato che le piattaforme che consentono scommesse sull’esito di eventi specifici continuano a essere classificate come gioco d’azzardo, anche quando vengono presentate come “mercati predittivi”. Ha inoltre affermato che il governo monitorerà gli account social che promuovono la piattaforma.

L’azione arriva nel mezzo della stretta avviata dall’amministrazione di Prabowo, che da quando il presidente è entrato in carica nell’ottobre 2024 ha bloccato circa 3,4 milioni di siti web e contenuti digitali ritenuti collegati ad attività di scommesse.

La scommessa su Polymarket è stata lanciata il 21 maggio, un giorno dopo che Prabowo aveva annunciato piani per rafforzare il controllo statale sulle principali esportazioni di materie prime dell’Indonesia. La proposta ha sorpreso investitori, trader e alcuni funzionari. Secondo i media locali, la misura ha riacceso i timori sulla credibilità e la trasparenza del processo decisionale sotto l’ex generale.

La scommessa, promossa da Polymarket su X, offriva tre possibili date per l’uscita di scena di Prabowo dalla presidenza: fine maggio, giugno o dicembre. L’opzione di dicembre aveva la probabilità più alta, pari al 12%, mentre il volume totale delle puntate aveva superato i 44.000 dollari.

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