Newsletter

29 Maggio 2026 - 12:34

Video

Sfoglia l'ultimo numero

Ricevi il magazine

Press Giochi

Indonesia, ordinato il blocco di Polymarket dopo le scommesse sulle dimissioni del presidente

L’accesso a Polymarket è stato bloccato in Indonesia dopo che le autorità hanno stabilito che la piattaforma violava le leggi nazionali che proibiscono il gioco d’azzardo online e le scommesse

29 Maggio 2026

Share the post "Indonesia, ordinato il blocco di Polymarket dopo le scommesse sulle dimissioni del presidente"

Stampa pagina

L’accesso a Polymarket è stato bloccato in Indonesia dopo che le autorità hanno stabilito che la piattaforma violava le leggi nazionali che proibiscono il gioco d’azzardo online e le scommesse speculative.

La decisione è arrivata poco dopo che la piattaforma aveva attirato l’attenzione per aver ospitato scommesse su quando il presidente Prabowo Subianto avrebbe lasciato l’incarico, nonostante il suo mandato termini ufficialmente nel 2029.

Il Ministero delle Comunicazioni e del Digitale ha dichiarato che le piattaforme che consentono scommesse sull’esito di eventi specifici continuano a essere classificate come gioco d’azzardo, anche quando vengono presentate come “mercati predittivi”. Ha inoltre affermato che il governo monitorerà gli account social che promuovono la piattaforma.

L’azione arriva nel mezzo della stretta avviata dall’amministrazione di Prabowo, che da quando il presidente è entrato in carica nell’ottobre 2024 ha bloccato circa 3,4 milioni di siti web e contenuti digitali ritenuti collegati ad attività di scommesse.

La scommessa su Polymarket è stata lanciata il 21 maggio, un giorno dopo che Prabowo aveva annunciato piani per rafforzare il controllo statale sulle principali esportazioni di materie prime dell’Indonesia. La proposta ha sorpreso investitori, trader e alcuni funzionari. Secondo i media locali, la misura ha riacceso i timori sulla credibilità e la trasparenza del processo decisionale sotto l’ex generale.

La scommessa, promossa da Polymarket su X, offriva tre possibili date per l’uscita di scena di Prabowo dalla presidenza: fine maggio, giugno o dicembre. L’opzione di dicembre aveva la probabilità più alta, pari al 12%, mentre il volume totale delle puntate aveva superato i 44.000 dollari.

 

PressGiochi

Fonte immagine: https://depositphotos.com/it

banner articolo interno
Leggi anche

SiGMA Asia 2026 torna a Manila: quattro giorni dedicati a gaming, AI, blockchain e innovazione

Indonesia, ordinato il blocco di Polymarket dopo le scommesse sulle dimissioni del presidente

10&Lotto: a Roma vinti 110mila euro

Caesars Entertainment acquisita da Fertitta Entertainment per 17,6 miliardi di dollari

Turchia, oscurati oltre 84mila siti di gioco illegale nel 2025

ADMIRAL Pay annuncia una partnership strategica con E-Play 24

Bologna: partite di poker non autorizzate in un bar, sospesa la licenza del locale per sette giorni

STS FIT, in arrivo un nuovo gioco: Super Win for Life

Paesi Bassi, KSA lancia la campagna mondiale “Non perderti nel gioco”

Entain Italia presenta il Report di Sostenibilità 2025

Giochi pubblici, Vaccari (PD): “Si è preferito puntare sul gettito e sugli interessi dei grandi concessionari”

Gioco responsabile, Porto Rico entra nel National Self-Exclusion Program statunitense

slotmachineweb.com
bonusradar
PressGiochi

CALENDARIO EVENTI

Iscriviti alla newsletter







    Acconsento al trattamento dei dati personali. Informativa Privacy

    Iscriviti alla Newsletter