Indonesia, nel 2025 calo del 20% del volume del gioco online illegale

Per la prima volta dall’avvio della stretta contro il gioco illegale, l’Indonesia registra una riduzione annuale del volume economico legato al gambling online. Secondo i dati diffusi dal Financial Transaction Reports and Analysis Centre (PPATK), nel 2025 il giro d’affari del gioco online – vietato nel Paese – è diminuito del 20% rispetto all’anno precedente.

Il valore complessivo dei flussi finanziari transitati sulle piattaforme illegali è stato stimato in 286,84 trilioni di rupie (circa 19 miliardi di dollari), in calo rispetto ai 359,81 trilioni di rupie (24 miliardi di dollari) del 2024. Si tratta del primo arretramento su base annua da quando le autorità indonesiane hanno intensificato le attività di contrasto, puntando su una collaborazione strutturata tra agenzie governative, istituti bancari e operatori dei servizi di pagamento.

Secondo il PPATK, il risultato conferma l’efficacia di una vigilanza più stringente e del coordinamento interistituzionale nel contenere le attività di scommesse illegali. Intervenendo all’Annual Reporting Meeting 2026 dell’agenzia, tenutosi a Jakarta, il presidente Ivan Yustiavandana ha definito il calo “un passaggio significativo” per il sistema di controllo finanziario del Paese, sottolineando come rafforzi la posizione dell’Indonesia in vista della Mutual Evaluation Review del Financial Action Task Force (FATF), prevista per il periodo 2029–2030.

Nonostante la contrazione del valore economico, il fenomeno resta ampiamente diffuso. Nel corso del 2025 sono state registrate oltre 422 milioni di transazioni legate al gioco online. I depositi complessivi hanno raggiunto i 36,01 trilioni di rupie (2,4 miliardi di dollari), in diminuzione rispetto ai 51,3 trilioni di rupie del 2024. Secondo il coordinatore del gruppo comunicazione del PPATK, M. Natsir Kongah, circa 12,3 milioni di persone hanno effettuato almeno un deposito su piattaforme di gioco online.

L’agenzia segnala inoltre un cambiamento nelle modalità di pagamento: cresce in modo significativo l’utilizzo del sistema QRIS, a scapito dei canali bancari tradizionali e dei portafogli elettronici. Un’evoluzione che, insieme al ricorso alle conversioni in criptovalute, rende più complessa l’attività di individuazione e repressione dei flussi illeciti.

Nel periodo compreso tra settembre 2023 e dicembre 2025, l’Autorità indonesiana per i servizi finanziari ha disposto il blocco di oltre 31.000 conti bancari ritenuti collegati al gioco online illegale, imponendo al contempo controlli rafforzati per evitare il riutilizzo degli stessi numeri di identità nazionale.

