Indonesia: il governo blocca 1,3 milioni di contenuti legati al gioco online illegale

Il ministro delle comunicazioni e degli affari digitali del governo indonesiano, Meutya Hafid, ha annunciato che il suo ministero (Komdigi) ha intensificato il contrasto al gioco d’azzardo online illegale. Sono stati bloccati, infatti, 1.192.000 link a siti web e indirizzi IP e 127.000 contenuti di gioco d’azzardo sui social media tra il 20 ottobre 2024 e il 23 aprile 2025.

Il governo indonesiano ha rafforzato la sorveglianza digitale e l’applicazione della legge attraverso la collaborazione con l’Agenzia suprema di controllo (BPK). È stato, inoltre, lanciato il “Content Moderation Compliance System” (SAMAN), che impone alle piattaforme digitali di intervenire sui contenuti ad alto rischio entro quattro ore e su altri contenuti dannosi entro 24 ore.

Il gioco d’azzardo in Indonesia è illegale sia per i cittadini che per gli stranieri. Diversi ministri stanno collaborando con l’Autorità per i servizi finanziari (OJK) e il Centro per le segnalazioni e l’analisi delle transazioni finanziarie (PPATK) per bloccare l’uso di sistemi di pagamento e bancari per il gioco online.

Il governo ha inoltre implementato un sistema di monitoraggio che utilizza l’intelligenza artificiale per individuare i siti web associati al gioco online.

PressGiochi