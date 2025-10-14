Indonesia, continua contrasto al gioco illegale: chiusi oltre 27.000 conti bancari collegati al gioco online

L’Autorità per i Servizi Finanziari dell’Indonesia (OJK) ha dichiarato di aver ordinato la chiusura di 27.395 conti bancari sospettati di essere collegati a scommesse illegali. Il direttore esecutivo della vigilanza bancaria, Dian Ediana Rae, ha riferito che il numero di conti segnalati per la chiusura è salito rispetto ai 25.912 del mese precedente.

Il provvedimento segue le indagini condotte dal Ministero della Comunicazione e degli Affari Digitali (Komdigi) e l’analisi interna dell’OJK. Le banche sono state istruite a chiudere i conti associati ai Numeri di Identità Nazionale (NIK) legati al gioco d’azzardo e a rafforzare il monitoraggio delle transazioni sospette.

Da ottobre 2024 a settembre 2025, Komdigi ha rimosso 2,8 milioni di contenuti online, la maggior parte dei quali relativi al gioco d’azzardo non regolamentato. “Oltre 2,8 milioni di elementi sono stati eliminati dallo spazio digitale indonesiano, di cui 2,1 milioni collegati al gioco d’azzardo online,” ha dichiarato Alexander Sabar, Direttore Generale del Monitoraggio dello Spazio Digitale di Komdigi, mercoledì a Jakarta.

Circa 1,93 milioni di contenuti sono stati rimossi da siti web, 97.779 da piattaforme di condivisione file, e decine di migliaia dai social media, tra cui Meta, Google, X, Telegram e TikTok.

Nel frattempo, il Ministero degli Affari Sociali ha annunciato la sospensione dei pagamenti di assistenza sociale per circa 300.000 beneficiari identificati come coinvolti nel gioco d’azzardo online. Il ministro Saifullah Yusuf ha riferito che, su nove milioni di persone individuate come utenti di casinò online, 600.000 risultavano essere beneficiari di sussidi.

Il Centro per la Segnalazione e l’Analisi delle Transazioni Finanziarie (PPATK) ha rilevato che 132.557 beneficiari hanno utilizzato 542,5 miliardi di rupie (pari a 32,77 milioni di dollari USA) di fondi assistenziali per attività di gioco, con una concentrazione significativa nelle regioni di Giava Occidentale, Giava Centrale e Jakarta. È in corso un processo di riverifica, con sanzioni che vanno da semplici avvertimenti alla rimozione definitiva dai programmi di assistenza.

