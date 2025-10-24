Indiana Jones, una delle saghe più iconiche della storia del cinema

Dall’unione delle menti di due grandi registi del cinema: George Lucas e Steven Spielberg, così quasi per gioco ha preso origine una delle saghe più amate della storia del cinema

Dall’unione delle menti di due grandi registi del cinema: George Lucas e Steven Spielberg , così quasi per gioco ha preso origine una delle saghe più amate della storia del cinema negli ultimi 50 anni, comunemente conosciuta come “le avventure di Indiana Jones”. Alla riuscita del progetto e ai favolosi incassi al botteghino ha contribuito significativamente anche l’attore americano Harrison Ford, uno sfrontato yankee antelitteram, presente in tutti gli episodi della saga.

Di seguito la lista completa dei film, titoli italiani:

I predatori dell’arca perduta (1981).

Indiana Jones e il tempio maledetto (1984).

Indiana Jones e l’ultima crociata (1989).

Indiana Jones e il regno del teschio di cristallo (2008).

Indiana Jones e il quadrante del destino (2023).

Come spesso accade il primo film della saga o la prima stagione di una serie TV sono i migliori perché hanno dalla loro la freschezza e l’originalità di un’idea. I predatori dell’arca perduta fu un successo planetario. La trama originale e divertente, gli effetti speciali, avveniristici per l’epoca, anche se ora fanno sorridere, il ruolo del protagonista affidato a Harrison Ford, perfetto per quella parte, decretarono la fortuna di quel film.

Nel secondo film della saga, Indiana Jones e il tempio maledetto, gli autori compresero che non è possibile ripercorrere pedissequamente quanto fatto nel primo e arricchirono la trama con largo impiego di ironia e inserimento di scene spericolate spinte al paradosso.

Il terzo della serie, Indiana Jones e l’ultima crociata, è caratterizzato dalla compresenza di Sean Connery in veste di padre di Indiana Jones. Si narra che sul set i due divennero cari amici e che il loro rapporto di amicizia e stima reciproca continuò fino alla morte dell’attore britannico avvenuta nel 2020.

In un’intervista rilasciata poco dopo la sua morte Harrison Ford ebbe a dichiarare:

“Era mio padre… non nella vita… Non conosci il vero piacere finché qualcuno non ti paga per portare Sean Connery a fare un giro nel sidecar di una motocicletta russa che rimbalza lungo un sentiero di montagna accidentato e tortuoso, e finché non lo vedi sobbalzare. Ci siamo davvero divertiti. Se è in paradiso, spero abbiano dei campi da golf. Riposa in pace, caro amico”.

Ma la saga cinematografica ha avuto negli anni molti epigoni, come libri, fumetti e videogiochi, tra questi anche una slot machine di grande successo, come Book of Ra , palesemente ispirata all’iconico protagonista di Indiana Jones.

Non è dato sapere se ci saranno altri capitoli della saga di Indiana Jones. Dopo Indiana Jones e il quadrante del destino Harrison Ford si è ritirato dal ruolo sostenendo che nessun altro interpreterà quel ruolo, tuttavia, ci sono voci secondo cui Disney e Lucasfilm starebbero pianificando un reboot della saga, anche se occorrerà diverso tempo perché ci sia qualche concreta possibilità che questo accada.

PressGiochi