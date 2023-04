India: nuove regole tecniche per identificare i giochi d’azzardo

Le regole del 2021 hanno definito il gioco d’azzardo online, come contenuto “contrario alle leggi in vigore”. Le nuove regole obbligano i social media a diventare parte attiva per impedire agli utenti di accedere a giochi non consentiti e alla pubblicità di gioco d’azzardo. Verranno istituiti organismi di autoregolamentazione per verificare l’ammissibilità dei giochi.

Arrivano nuove modifiche alle “Regole sulla tecnologia dell’informazione del 2021” dell’India per identificare i prodotti/servizi di gioco d’azzardo.

Le Regole per la tecnologia dell’informazione (Linee guida per gli intermediari e Codice etico per i media digitali) del 2021 sono standard e requisiti introdotti dal governo indiano nel febbraio 2021 per regolamentare i contenuti e le piattaforme online, inclusi gli intermediari dei social media, i servizi di messaggistica e gli editori di media digitali.

Le regole sono inquadrate nell’Information Technology Act del 2000 e mirano ad affrontare le sfide del panorama digitale in evoluzione dell’India, i diritti degli utenti e a garantire che le piattaforme digitali forniscano ambienti online sicuri e protetti.

L’aggiornamento delle regole tecnologiche è stato richiesto dal Ministero indiano della tecnologia dell’informazione (MeitY), un’agenzia esecutiva responsabile dell’attuazione di politiche e iniziative relative allo sviluppo e alla crescita delle economie IT, tecnologiche e digitali indiane.

Nel suo mandato, MeitY svolge un ruolo cruciale nello sviluppo di politiche per favorire la crescita digitale, salvaguardare i consumatori online, migliorare gli standard di sicurezza informatica e promuovere l’innovazione nei settori di attività indiani. Le regole del 2021 hanno fornito una distinzione limitata sul gioco d’azzardo online, che è stato classificato come contenuto dannoso “incompatibile o contrario alle leggi in vigore”.

Pertanto, i nuovi emendamenti identificano i “giochi online con denaro reale, come quei giochi in cui gli utenti depositano denaro o altri oggetti di valore con l’aspettativa di vincere”.

MeitY fornisce una distinzione con i giochi online come “quelli offerti su Internet e accessibili dagli utenti tramite una risorsa informatica o un intermediario”.

In base alle nuove regole, i social media e gli intermediari di giochi online sono tenuti a compiere sforzi ragionevoli per impedire agli utenti di ospitare, visualizzare, caricare, modificare, pubblicare, trasmettere, archiviare, aggiornare o condividere informazioni relative a giochi online che non sono state verificate come consentito, o qualsiasi pubblicità o promozione di un gioco online non consentito.

Gli emendamenti conferiscono a MeitY l’autorità di designare organismi di autoregolamentazione del gioco online per verificare l’ammissibilità dei giochi online con soldi veri e garantire il rispetto delle leggi esistenti. Gli organismi designati avranno un ruolo nell’applicazione delle norme.

L’introduzione di queste regole fa parte di un più ampio sforzo del governo indiano per regolamentare i contenuti online e proteggere i cittadini da materiale dannoso o illegale. Le regole sono state criticate da alcuni come eccessivamente restrittive e una potenziale minaccia alla libertà di parola e di espressione.

