India, lo SPiCE India 2020 rimandato per la diffusione del Coronavirus

L’evento iGaming in India è stato posticipato e gli organizzatori annunceranno le nuove date a tempo debito. Gli organizzatori di SPiCE India hanno deciso di posticipare la manifestazione a causa della crisi in atto per il Coronavirus.

In un comunicato stampa emesso questa mattina, hanno affermato: “Sulla base degli sviluppi delle ultime 24 ore relativi alla consulenza di viaggio rilasciata dal governo indiano che annulla i visti esistenti fino al 15 aprile, Eventus International ha concluso che è impossibile continuare con SPiCE India 2020 come da programma attuale del 25-27 marzo 2020. Gli organizzatori, in questo momento, non hanno altra scelta che rimandare SPiCE India 2020, che verrà riprogrammato. Nuove date saranno annunciate poco dopo le discussioni con le parti interessate e i consulenti” .

Esprimendo delusione per il rinvio, Yudi Soetjiptadi, amministratore delegato di Eventus International, ha dichiarato: “Sebbene il nostro team fosse pienamente pronto a ospitare l’evento come da programma ed erano stati fatti tutti i preparativi necessari, a causa dei recenti sviluppi e del più recente divieto di viaggio emesso dal Governo indiano, è impossibile per noi continuare con SPiCE India 2020 nei tempi previsti. Stiamo valutando ulteriormente la situazione e discuteremo con i nostri consulenti e le parti interessate prima di fare un annuncio sulle nuove date. Nonostante questo rinvio, non vediamo l’ora di accogliere tutti i nostri clienti alla terza SPiCE India annuale. Speriamo che tutti rimangano sani e al sicuro!”.

Il team di Eventus International ha dichiarato di voler ringraziare tutti i partecipanti di SPiCE India 2020 per il supporto e la comprensione. Vorrebbero anche dare a tutti i partecipanti la certezza che l’evento si svolgerà nelle nuove date una volta deciso, inoltre Eventus International continuerà a promuovere SPiCE India attraverso i suoi vari canali per un’ottimale sponsorizzazione del marchio.

PressGiochi